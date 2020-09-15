Жительница Слуцка рассказала, как вырастить перцы по полкило каждый. Фото

Случчанка Татьяна Корзун живёт в своём доме в районе комбината хлебопродуктов. Несмотря на то, что район считается заболоченным, у Татьяны получается выращивать богатые урожаи перцев и томатов.

Став участницей конкурса «Мой чудо-урожай», Татьяна Корзун поделилась своим опытом выращивания перцев, вес которых достигает полкило и больше.

«Семена покупаю у профессионалов»

Выращиванием различных овощных культур Татьяна занимается давно, а вот перцем увлеклась около 10 лет назад.

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«Я люблю экспериментировать и выписываю семена из профессиональных магазинов, — говорит собеседница. — Всегда покупаю хорошие семена, никогда не собираю свои и не покупаю у нас в ларьках и в магазинах. Для меня это несерьёзно. Сорт перца на фото называется «Геркулес». Это французский сорт, который я высаживала в этом году в первый раз. Он меня просто восхитил, потому что превзошёл заявленные производителем качества почти в два раза. Например, по весу плоды «Геркулеса» заявлены по 300−350 граммов. А у меня выросли по 500.

Кроме того, сорт устойчив к различным заболеваниям, и он это демонстрирует просто на глазах. У нас уже туманы, холодные ночи, а перцы стоят крепкие, зелёные и зреют всем погодам назло". Татьяна всегда изучает характеристики сортов, прежде чем покупать.

«Мой любимый мага­зин — Newagro.by. У них я выписываю турецкие и французские помидоры, перцы, огурцы, — говорит огородница. — Что бы я там ни заказывала, всегда всходило каждое зёрнышко. А в упаковке никогда не было пустых или поломанных семян, как часто бывает при покупке в наших магазинах».

Не количеством, а качеством

У Татьяны обычная плёночная теплица для перцев и томатов. Высаживает рассаду и в открытый грунт. Но в этом году это была плохая идея — месяц тепла был «украден», поэтому на улице урожая пока нет, хотя плоды и там крупные.

«У меня в теплице растёт 10 кустов перцев и на улице штук 15. Я не стараюсь сажать много. Я стараюсь сделать так, чтобы мне один куст дал столько плодов, как несколько кустов. К примеру, мне один куст перца с лёгкостью отдаёт 1,5 кг плодов, а если его холить и лелеять, то все 3 кг». Татьяна противник «химии»: «Из подкормок я добавляю перегной (компост), при посадке — жменю в лунку. Подкармливаю и во время завязывания плодов — комплексным удобрением из азота и фосфора».

По словам Татьяны, перцы она обязательно подвязывает. «Растение пускает 2−3 ветви, если завязываются тяжёлые плоды, они просто обламываются. У меня весь перец увит перевязками», — объясняет Татьяна.

Что делает с урожаем

Весь урожай остаётся в семье: для себя, для дочери и внуков, которые живут в Минске. Перцы Татьяна солит и маринует.

Маринованный перец от Татьяны

Перец очистить от семян, порезать на дольки, бланшировать 3 минуты в воде.

После бланшировки разложить перец по стерилизованным банкам, чередую слои жёлтого и крас­ного.

Делаем маринад: на 1 л воды — 1,5 ст. л. соли, 150 г сахара, 100 мл уксуса, 2 гвоздики. Всё закипятить, залить перец, закатать, банки укутать до остывания.

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