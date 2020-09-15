Сколько читали случчане в 60−70-х годах и сколько читают сейчас

Сегодня, 15 сентября, в Беларуси отмечается День библиотек. К этой дате мы подготовили интервью с Еленой Ким, бывшим работником Слуцкой районной и Слуцкой городской библиотек.

Елена Михайловна рассказала нам, в числе прочего, что в 60-е и 70-е годы в городской библиотеке один библиотекарь должен был обслужить 3000 читателей в месяц. И эти 3000 читателей должны были за месяц прочитать 10 000 книг. То есть в среднем по 3 книги в месяц.

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Валентина Цегалко, которая сейчас работает в должности заведующей отделом обслуживания и информации читателей Слуцкой районной центральной библиотеки, рассказала корреспонденту «Кур'ера», что сейчас, в век интернета, норма на одного библиотекаря — 700 читателей в год. Норма Валентины Романовны как заведующей отделом — 350 читателей в год. Каждый читатель должен быть обеспечен не менее чем 25 книгами в год.

Вообще, на абонементе в Слуцкой центральной библиотеке бывает по 60−80 человек в день. В среднем они берут по 5−6 книг. Валентина Цегалко говорит, что Слуцк — это до сих пор, несмотря на развитие информационных технологий, очень читающий город.