Как жители Слуцка пытаются отозвать депутата Валентину Ражанец

Активисты из числа жителей Слуцка в конце августа инициировали отзыв Валентины Ражанец, депутата Палаты представителей Республики Беларусь от Слуцкого округа. Рассказываем, что из этого на данный момент вышло и на какой стадии находится процедура. Информацией и фото документов случчане делятся в Telegram-чатах.

О Валентине Ражанец

— это бывший главный редактор газеты «Слуцкий край» и программы радиовещания «Вести Случчины». В 2016 году она была избрана депутатом Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь от Слуцкого округа, а в ноябре 2019 года — переизбрана на эту же должность на 2-й срок.

Валентина Ражанец также является заместителем председателя Постоянной комиссии Палаты представителей по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации.

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Зачем белорусы отзывают депутатов

Как писал TUT. BY 26 августа, о праве граждан на отзыв избранных ими депутатов, если те утратили их доверие, напомнил член президиума Координационного совета Павел Латушко.

«109 са 110 дэпутатаў Палаты прадстаўнікоў глядзяць на тое, што адбываецца ў краіне, і нічога не робяць. <…> Дэпутаты абавязаны абараняць інтарэсы сваіх выбаршчыкаў і несці адказнасць за сваё бяздзеянне», — заявил Латушко в видеообращении.

К этому времени инициатива «Честные люди» запустила проект #ВыНасДажеНеПредставляете, который помогает инициировать собрание избирателей по вопросу отзыва парламентария. За сутки форму для получения образца соответствующего заявления скачало более 1500 человек.



Процесс отзыва своего депутата из Палаты представителей решили запустить и активисты Слуцка.

Этап 1. Заявление и подписи случчан

Сначала случчане подготовили заявление о созыве собрания избирателей по вопросу отзыва депутата Валентины Ражанец. Заявление было адресовано местному Совету депутатов Слуцкого района.

В нём было сказано, что депутата хотят отозвать «в связи с утратой доверия, выразившегося в нарушении ею Закона Республики № 196−3 „О статусе депутата Палаты представителей, члена Совета Республики Национального собрания Республики Беларусь“».

По информации авторов инициативы, к депутату Валентине Ражанец обращались избиратели. Они просили защитить их права и принять меры для устранения нарушений закона, которые были допущены в ходе избирательной кампании на президентских выборах. Как сказано в заявлении, «ответов на данные обращения получено не было».

Заявление в Слуцкий районный Совет депутатов подали 4 сентября. На тот момент под ним собрали 191 подпись (требовалось минимум 150).

Этап 2. Ответ из Совета депутатов

На это заявление слуцкие депутаты должны были ответить в течение 10 дней. Но Совет депутатов принял решение уже через 3 дня, 9 сентября. И 11 сентября прислал его инициаторам отзыва.

Совет депутатов ответил, что оснований для отзыва депутата Ражанец нет. И что в заявлении избирателей не содержится фактов нарушения депутатом Конституции и законов. Также в заявлении не нашли фактов невыполнения депутатом её обязанностей.

Поэтому Слуцкий районный Совет депутатов отклонил предложение активистов созвать собрание, чтобы отозвать депутата.

Этап 3. Обжалование

Случчане, обратившиеся в Совет депутатов, имели право обжаловать ответ в течение 3 дней. Что они и сделали. В понедельник, 14 сентября, они подали жалобу на решение депутатов в суд Слуцкого района.

Мы будем следить за развитием ситуации.

Связаться с самой Валентиной Ражанец на момент публикации «Кур'еру» не удалось, так как она в течение двух часов не отвечала на звонки.