Семья Анастасии Демидович, которая умерла от рака, обратилась к случчанам

В тему: Ушла из жизни случчанка Анастасия Демидович, которая боролась с раком
«Мы все придавали ей сил. Благодаря вам она прошла долгий путь борьбы с болезнью. Врачи удивлялись, как с таким диагнозом, как у неё, она смогла прожить год. Мы уверены, что в этом ваша заслуга. Вы приходили к ней с подарками и угощениями. Вы радовали её сюрпризами и писали слова поддержки. Она искренне, со слезами, радовалась каждому из вас, каждому жесту внимания с вашей стороны.
Спасибо вам большое от нас, семьи и близких Настюши. Спасибо, что в такой тяжёлый период нашей жизни мы все стали одной большой семьёй, которая помогала нашей Насте бороться за здоровье и жизнь! И пусть сейчас её нет с нами рядом, она навсегда в наших сердцах. Светлая память нашей девочке!"
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