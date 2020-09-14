Задержания женщин, стычки с силовиками, порвавшие шаблон белорусы... Всё за выходные (максимально коротко)

В выходные столица и областной центр отмечали День города. В Минске горожане устраивали праздник во дворах (в субботу снова маршем прошли женщины, были задержания), а в Гомеле улицы нарядили в цветы и флаги, милиционеров переодели в гражданку и пригласили российских звёзд. Читайте обо всех событиях выходных.

В воскресенье люди вышли на акции протеста: в Минске снова было многолюдно, снова были проблемы с мобильным интернетом, снова задерживали людей, а в Бресте даже применили водомёт. Читатели прислали несколько видео, где милиционер в Жодино ударил по лицу девушку, а госТВ показало сюжет про Окрестина.

Власти рассматривают возможность поднять ставки акцизов на алкоголь и сигареты. Это отразится на розничных ценах.

В субботу Александр Лукашенко провёл совещание с силовым блоком Совбеза. Говорили о ситуации в стране и на западной границе.

Почти 200 новых случаев коронавируса зафиксировано в стране за предыдущие сутки.

Виталий и Владислав Кузнечики из Витебска в пятницу оказались на территории посольства Швеции, опасаясь задержания после участия в акциях протеста. Правозащитник считает, что решение о политическом убежище полностью зависит от властей Швеции.