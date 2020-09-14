Случчанка забыла сумку с деньгами и документами на остановке. Водитель сказал, что не имеет права остановить автобус на дороге, и не выпустил её

Ехала сегодня днём в Слуцкую поликлинику. На остановке «80-я аптека» в автобус зашла женщина, в обеих руках были какие-то пакеты, а сумочки не было.

Автобус не успел и отъехать буквально на пару метров, как остановился рядом с «зеброй» пропустить переходивших дорогу людей. Уже до этого женщина нажала на кнопку «Требование остановки» и стала кричать, что забыла на остановке сумку с деньгами и документами. К водителю обратились и другие пассажиры, и кондуктор. Он всё видел и слышал, но проигнорировал и поехал дальше.

Реклама

Женщина с пакетами подошла к водителю, объясняя то же самое и явно в панике, снова стала просить его открыть дверь. Он ответил, что не имеет права останавливаться вне остановочных пунктов.

Автобус уже подъехал к перекрёстку рядом с «Крыницей». Пока горел красный сигнал светофора, женщина снова стала умолять водителя открыть дверь, чтобы она быстро выскочила из автобуса и пока не поздно успела забрать сумку. Он ответил: «Я не имею права». В итоге автобус доехал до следующей остановки за «Слуцкими поясами».

Выходя из автобуса, женщина сказала, что будет жаловаться. Она стучала водителю в дверь и требовала его фамилию, так как она нигде не была указана. Водитель ей свою фамилию не назвал и сказал: «Жалуйся». Автобус тронулся.

Уже между собой пассажиры спорили, кто прав. Говорили, что женщина ничего не добьётся, если и пожалуется в автопарк. Но им было её жаль, случчане считали, что водитель поступил неправильно и всё-таки мог открыть дверь.

У меня возникли вопросы.

Тысячу раз видела, как водители «выкидывают» своих знакомых/друзей, кондукторов и на светофорах, и вдоль дороги. Так почему нельзя было войти в положение женщины?

И второе: для чего тогда такая кнопка и когда ею можно воспользоваться, если этот случай не показательный?

ПРОДОЛЖЕНИЕ ИСТОРИИ. В каких случаях водитель автобуса может экстренно остановиться

Это новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».