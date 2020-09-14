«На самокатах к оленям». Топ-7 фото в Instagram случчан за прошедшую неделю

Посмотрите, чем занимались случчане на прошедшей неделе, с 7 по 13 сентября. «Кур'ер» сделал подборку фотографий, которые жители Слуцка сами выложили в Instagram.
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Имена В Минске в первом полугодии 2020 года родились 9200 малышей, мальчишек меньше. Прям, как в известной песне, ах, как жаль, что на 10 девчонок по статистике 9 ребят😄 Большинству родители давали обычные имена, но были среди них и те кого назвали, как я говорю с огоньком🔥. Редкими именами стали Ной, Кай, Спартак, Аврора-Тея и Райяна. Самые популярные мужские имена 2019 года: 🔆Максим 🔆Михаил 🔆Александр 🔆Артём 🔆Матвей На фото Полина, Алексей и Кармен. Кстати, именем Кармен ещё не называли в 2020 году😆. Не благодарите 😜… #имена#мужскиеимена#беларусь#семья#выходные#папаидочь#позируем#слуцк
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