Страшно, когда американцы вот-вот нападут, а тебе в Слуцке негде спрятаться… Про бесплатную польскую пиццу и кофе с наркотиками

Разговор на вокзале в Слуцке. Встретились две дамы. Одной под 70, второй под 80 лет.

Та, что постарше, жалуется: «Не спала всю ночь. Насмотрелась телевизора вечером. Тихановская эта уже заехала в Литву». Другая, помоложе, поправляет: «В Польшу».

Реклама

Первая собеседница продолжает: «Ага. В Польшу. Да американцев уже позвала на нас нападать. А у меня подвал старый. Не спрячусь, как будут бомбить».

Младшая резюмирует: «Да. Это всё эти виноваты, что не хотят работать. Стоят с шариками. Хохочут, руками машут целый день. Едят бесплатную польскую пиццу, пьют кофе с наркотиками. Аж растолстели уже. А потом им весело. Смеются!».

Можно оправдать это учением Фрейда «Поступки, сделанные под руководством подсознания». Детство, юность, молодость и значительная часть зрелых лет этих дамочек прошли под массированным воздействием советской пропаганды об американской угрозе и тлетворном влиянии Запада.

А можно объяснить марксистским тезисом «Бытие определяет сознание». На самом деле страшно, когда американцы вот-вот нападут, а тебе негде спрятаться. За долгую трудовую жизнь в счастливой стране хороший подвал для хозяйства так и не построила. Нужно же найти виноватых.

Это новость написана для рубрики «Народные новости». Такие материалы от читателей после минимальной модерации и проверки фактов публикуются практически без изменений. Или, если того требует ситуация, становятся поводом для разработки редакционного материала. Вы тоже можете предложить свою новость для публикации, нажав сюда: «Сообщи новость».