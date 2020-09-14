В понедельник, 14 сентября, жительница Слуцка написала для «Кур'ера» народную новость, в которой рассказала, как пассажирка забыла сумку с деньгами и документами на остановке, а водитель сказал, что не имеет права остановить автобус на дороге, и не выпустил её. Что по этому поводу ответили в автопарке № 2 и что говорят случчане.

Что ответили в автопарке

Кнопка «Требование остановки» изначально предназначалась для случаев, когда автобус едет и не останавливается на всех остановках. Также этой кнопкой можно воспользоваться, когда что-то угрожает жизни или здоровью людей. Об этом «Кур'еру» рассказал Геннадий Козловский, заместитель директора «Автобусного парка № 2» по перевозкам.

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По его словам, водитель в ситуации с женщиной был прав. Если бы автобус остановился посреди дороги, то водитель создал бы угрозу для жизни и здоровья людей.

«Если человек выйдет, то его может сбить машина. А если упадёт, перебираясь через ограждение? Автобус, остановившись в неположенном месте, тоже создаст аварийную ситуацию», — добавил Геннадий Козловский.

РАНЕЕ. Случчанка забыла сумку с деньгами и документами на остановке. Водитель сказал, что не имеет права остановить автобус на дороге, и не выпустил её

Что говорят случчане

В комментариях к народной новости в группе «Кур'ера» во «ВКонтакте» случчане высказали разные мнения. Одни заступились за водителя, другие — приняли сторону пассажирки.

Елена Якимова: «Человек должен оставаться человеком, на рабочем месте в том числе, а не хамом».

Владимир Хворов: «Я на стороне водителя. Сумки и деньги — наживное. А здоровье пассажира — это святое. Высадишь её в неположенном месте, а она ногу подвернёт, или ещё чего хуже — сломает. А потом „телегу“ накатает».

Ольга Ши: «Если «входить в положение» по каждому случаю вселенской важности, то тогда надо отменять действие всех законов. Зачем они вообще тогда нужны? Нельзя — значит нельзя. Почему, за что? Вопросы должны терзать молча. Героиня статьи ещё и зудела всю дорогу до остановки, отвлекала водителя.

Оставлю свое мнение по поводу обоих вопросов:

если водители позволяют себе подобное — телефон у каждого есть, документировать и заявлять; правила — они для всех; наказание — не поощрение, за ним не заржавеет, может и перестанут нарушать;

кнопкой требования остановки оборудованы все автобусы, потому что в других регионах есть принцип остановки «по требованию», а не автоматом на каждом остановочном пункте, как в Беларуси, хотя за всю страну не буду говорить, в Слуцке и Минске точно так".

Андрей Кактотак: «Кнопка экстренной остановке и фраза [мне плохо, сейчас стошнит] открывают все двери. То, что [водитель] решил поиграть в „принципиального“, это немного печально. И ещё, остановка — это тоже дорога. Итого, что значит он не мог? Правильно говорить — не хотел».