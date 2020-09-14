«Данный кризис связан с попыткой Лукашенко удержаться у власти». Российский экономист о настоящем и будущем Беларуси

Один из самых известных российских экономистов Константин Сонин, профессор Чикагского университета и российской Высшей школы экономики, в интервью TUT. BY оценил перспективы белорусской экономики и дал прогноз о будущих отношениях Беларуси с Россией. Вот несколько цитат из его интервью.

«У событий был триггер. Это реакция властей на коронакризис. В принципе многие правительства — США, Италии, Испании, Великобритании — достаточно неэффективно отреагировали на коронакризис. Здесь нет ничего удивительного. Но Беларусь оказалась одной из немногих стран, руководство которой в принципе предпочло проигнорировать эту проблему. Поэтому неудивительно, что те граждане, которые, может быть, латентно поддерживали Лукашенко, расстались с последними иллюзиями. Они увидели, что ничего хорошего не будет».

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«Большинство лидеров, когда старается удержаться во власти, говорят следующее: „Если нас заменят неопытные, то всё развалится“. Если не Лукашенко, то кто? Если не Путин, то кто? История с Владимиром Зеленским показала, что президентом может быть избран человек, который не имел никакого политического опыта. Не знаю, хороший он президент или плохой, но факт состоит в том, что ничего не разваливается. Я не думаю, что украинцы чувствуют, что они живут сильно лучше, чем при Порошенко. Тем не менее никто не может сказать, что что-то развалилось».

«Что касается финансовой помощи со стороны России, то я не думаю, что она может поддержать Беларусь чем-то большим, чем внутренние войска, специалисты по пропаганде и тому подобное. Беларусь слишком большая, чтобы помощь России была как-то заметная. Да, Россия помогает Донбассу. Но надо понимать, что это помощь не на развитие, а на выживание».

«Россия на протяжении многих лет субсидировала „режим“ Лукашенко [в виде поставок энергоносителей по льготным ценам]. Я думаю, поддержка в таком ключе будет продолжаться при любом стабильном правительстве Беларуси».

«Белорусская экономика до кризиса 2020 года была не в таком уже плохом положении, чтобы ходить по миру с протянутой рукой. Данный кризис связан с попыткой Лукашенко удержаться у власти. Реформы можно будет проводить после кризиса и без особых внешних вливаний».

«Люди — это не овцы, которых загнали на предприятия, накормили сеном и они производят какую-то продукцию. Гражданин — это гораздо больше, чем место его работы. Когда люди видят неадекватную реакцию на коронавирус, когда их родственников и коллег избивают [за участие в акциях], когда наиболее активных рабочих арестовывают, тогда люди вправе об этом заявить».

«Лукашенко может арестовать тысячи человек, выдавить из страны ещё столько же, запугать сотни тысяч людей так, чтобы они не выходили на улицы. Однако он никак не сможет заставить людей, чтобы они при этом хорошо работали. Если они не выходят на забастовку, то всё равно работают хуже. Но для экономики это примерно всё равно, как если бы они бастовали. С этой точки зрения лучше два дня не работать, будет потеряна продукция всего лишь двух дней, но будет послан сильный сигнал, чтобы происходили изменения».

СПРАВКА. Научные работы Константина Сонина опубликованы в ведущих международных научных журналах по экономике и политической науке. В качестве эксперта его цитируют ведущие российские СМИ. В 2011 году опубликовал книгу «Sonin.ru: Уроки экономики». В августе 2019 года вышло второе, дополненное издание «Когда кончится нефть и другие уроки экономики».