«Обида, боль, разочарование». Случчане рассказали, как на них повлиял рост курсов валют

Золотовалютные запасы Беларуси за август сократились на 15%, курсы валют растут, банки сворачивают кредитные программы. «Кур'ер» спросил у своих читателей, какие финансовые проблемы они уже ощущают на себе?

Судя по ответам, пока проблем с выплатами пенсий, пособий и зарплат нет. А вот обесценивание рубля случчане уже почувствовали на себе.

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Ольга Хотько

«За квартиру хозяину теперь больше платить приходится. Он не собирается снижать цену в долларах».

Алексей Прилищ

«Потерял, как и все, в эквиваленте в зарплате. Все излишки денег ещё задолго до выборов конвертировал в иностранную валюту. И если раньше получалось откладывать больше, то сегодня остаётся настолько ничтожное количество, что переводить в другую валюту нет смысла.

Если всё и дальше будет так сильно ухудшаться, придётся открывать кубышку. Чего, естественно, не хотелось бы делать.

Получается классическое белорусское экономическое «чудо»: цены растут, зарплаты уменьшаются".

Наталья Шарова, владеет небольшим кафе в парке

«Потерять мы вроде ничего не потеряли, а вот клиентов в кафе стало меньше. Точнее, посетителей парка стало гораздо меньше. Не знаю почему, но люди в парк перестали ходить. И это не потому, что осень. Мы не первый год работаем, и прошлые годы сентябрь, конечно, был менее прибыльный, чем лето. Но не настолько, насколько сейчас».

Владислав Прокопеня

«Раньше моя зарплата была 1200 у.е., а сейчас это уже 900 у.е. Получается, я стал беднее. У меня жена в декрете и маленькая дочь. Если раньше я со своей зарплаты мог откладывать 300−400 у.е., то сейчас живу в ноль. Сыграло роль и то, что цены стали выше: на топливо, на продукты, на услуги.

Ещё за друга своего могу сказать. Он работает сварщиком на госпредприятии. У него зарплата 380 рублей. И если перевести в у.е., то это получится просто смешно".

Игорь Адзерихо

«Пока рост курсов валют незначительно повлиял на меня, но банк отказался отдавать белорусский вклад досрочно. Через время посмотрим, какие будут потери. Точно уже решил, что в „белках“ не буду хранить деньги».

Александр Неделько

«Конечно, потерял! Мне с июня должны были сумму денег за работу, вот только сейчас это уже не те деньги. Опять же, цены увеличиваются, так как всё к валюте привязано. Конечно, не умираю, но то, что беднее стал — это факт».

Алексей Бойко

«Имел глупость накопить немножко в рублях. Из-за роста доллара потерял 300 рублей. Обида, боль, разочарование. Но это ещё относительно немного. Есть те, кто потерял гораздо больше.

Да всё нормально, было бы здоровье и счастье, ну и чуточку любви, а всё остальное приложится".

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