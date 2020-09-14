Отключение электроэнергии — плановое. Оно связано с ремонтом оборудования в трансформаторной подстанции 10/0,4 кВ.

Где и когда отключат свет

14 сентября с 8.30 до 12.00 по адресам:

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ул. Б. Хмельницкого, № 48, № 35−43 (нечётные), № 44−52, № 54−88 (чётные);

ул. Социалистическая, № 106, № 113−127 (нечётные);

ул. Смоленская, № 66−68 (чётные), № 71−75 (нечётные);

ул. Я. Коласа, № 43, № 76а, № 86, № 103, № 105;

пер. Б. Хмельницкого, № 1−4;

ул. Некрасова, № 23, № 27−35 (нечётные), № 30, № 38−51;

пер. Некрасова, № 1−4;

1-й пер. Я. Коласа, № 67, № 70−74;

пер. Куприянова, № 2−8;

ул. Куприянова, № 1−10, № 12, № 13;

ул. Советская, № 54, № 56;

ул. Пушкина, № 29.

Дополнительную информацию можно получить по телефонам: 5 22 98, 5 33 80.