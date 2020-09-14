Молодожёны-2020. День рождения семьи — 12 сентября

Фотографии и истории знакомства пяти слуцких пар.

Кирилл и Дарья Метельские

Молодожёны познакомились три года назад около ТЦ «Маяк». Назавтра Кирилл пригласил Дарью на прогулку на мотоцикле. Молодым людям оказалось хорошо вместе, так из случайных знакомых они стали парой.

Предложение Кирилл сделал в кафе «Завалинка» после романтического ужина. Он вывел Дарью на улицу и неожиданно опустился перед ней на одно колено, после предложения руки и сердца небо озарил фейерверк.

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«Я предполагала, что, возможно, сейчас мне сделают предложение, так как мы сидели одни в кафе. Была романтическая обстановка, и всё это наталкивало меня на эту мысль», — рассказывает невеста.

Медовый месяц молодая семья планирует провести в Турции.

Николай и Ирина Хотько

Молодые люди познакомились восемь лет назад в турпоходе. Ирина пошла в поход со школьным отрядом, а Николай отдыхал на природе со своими друзьями. В какой-то момент Николай и Ирина пересеклись и познакомились.

Предложение руки и сердца Николай сделал 19 января на Крещение. Он окунулся в прорубь, а после сделал предложение. Как по волшебству, появился букет цветов для Ирины. Девушка согласилась без раздумий.

Александр и Марина Дробыш

Молодожёны познакомились три года назад в кафе «Чудный вечер» благодаря подруге Марины.

А предложение Александр сделал на природе, куда вместе с компанией друзей поехали и будущие молодожёны. Во время рыбалки друзья завели разговор о планах Александра и Марины, намекая на свадьбу. Александр решил под этот разговор прямо «здесь и сейчас расставить все точки над и» — встал на колено и сделал предложение. Марина ответила: «Да!».

Никита и Анна Скуратовские

Молодожёны познакомились в 2012 году на День города. Анна гуляла с подругой по праздничному Слуцку, в какой-то момент к девушкам подошёл Никита и предложил продолжить прогулку вместе.

Предложение Никита сделал в 2019 году 8 Марта. Уходя на работу, он оставил Анне записку с поздравлением и внизу дописал: «Выходи за меня!».

«Конечно же, я была удивлена и рада такому поздравлению. Естественно, была согласна», — вспоминает Анна.

Борис и Надежда Черноус

Борис и Надежда знакомы больше семи лет. А познакомил их брат невесты, который дружил с Борисом.

Предложение скорее сделала Надежда, а не Борис. Как-то она задала ему вопрос: «Когда мы уже пойдём в ЗАГС?». Борис не растерялся и ответил: «12 сентября». И не подвёл — 12 сентября пара была в ЗАГСе и обменялась кольцами.