В сентябре учреждения культуры и дополнительного образования города Слуцка набирают учащихся в кружки и секции. «Kур'ер» сделал обзор, куда ребёнку пойти после уроков.

Центр детского творчества

Адрес: ул. Ленина, 140

Телефоны: (8 1 795) 5 37 15, 4 16 44

ИЗО, лепка, декоративно-прикладное творчество, театральное творчество, пение, музыка, танцы.

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С 6 лет: хореография, изобразительное искусство, театральное искусство, лепка, бисероплетение, вышивка, ткачество, мягкая игрушка, народная и авторская кукла, рисование песком, тестопластика, обучение игре на музыкальных инструментах, сольное пение.

хореография, изобразительное искусство, театральное искусство, лепка, бисероплетение, вышивка, ткачество, мягкая игрушка, народная и авторская кукла, рисование песком, тестопластика, обучение игре на музыкальных инструментах, сольное пение. С 5 лет (на платной основе): хореография, сольное пение, изобразительное искусство, рисование песком, лепка, аппликация.

Набор с сентября.

Для занятий хореографией требуется справка о состоянии здоровья.

Слуцкий центр технического и прикладного творчества учащейся молодёжи

Адрес: ул. Ленина, 205 (бывшая СШ № 3)

Телефоны: (8 1 795) 5 63 22, 5 21 75

Техническое и прикладное творчество

С 6 лет: выпиливание и выжигание.

выпиливание и выжигание. С 7 лет: инженерный рисунок и колористика, начальное техническое моделирование.

инженерный рисунок и колористика, начальное техническое моделирование. С 9 лет: судомодельное объединение.

судомодельное объединение. С 11 лет: резьба по дереву, электротехническое объединение, радиотехническое объединение, видеостудия «Спектр».

резьба по дереву, электротехническое объединение, радиотехническое объединение, видеостудия «Спектр». С 12 лет: автомодельное объединение и трассовый моделизм, фотокружок.

автомодельное объединение и трассовый моделизм, фотокружок. С 13 лет: авиамодельное объединение, архитектурное макетирование.

авиамодельное объединение, архитектурное макетирование. С 14 лет: «Юный мотоциклист» (на базе Козловичской СШ), мотокружок (на базе Слуцкого сельхозлицея).

Основной набор в сентябре, при наличии свободных мест — в течение года.

Требуется справка о состоянии здоровья в спортивно-технические кружки (для поездки на соревнования).

Слуцкая детско-юношеская школа олимпийского резерва

Адрес: ул. Виленская, 4А

Телефоны: (8 1 795) 5 98 17, 6 37 90, 5 99 23

Спорт

С 5 лет: художественная гимнастика (девочки).

художественная гимнастика (девочки). С 7 лет: гандбол, плавание.

гандбол, плавание. С 8 лет: вольная борьба.

вольная борьба. С 10 лет: тяжёлая атлетика, лёгкая атлетика.

Набор проходит с августа по сентябрь. В течение года запись при наличии свободных мест.

Требуется справка о состоянии здоровья.

Слуцкий городской Дом культуры

Адрес: ул. Ленина, 144

Телефоны: (8 1 795) 5 74 82, 2 56 36

Пение, музыка и танцы, театр кукол

С 4 лет: детский танцевальный коллектив «Коркулис».

детский танцевальный коллектив «Коркулис». С 5 лет: детская вокальная группа «Бусинки».

детская вокальная группа «Бусинки». С 6 лет: клуб декоративно-прикладного искусства «Маленькие фантазёры», любительское объединение «Непоседы».

клуб декоративно-прикладного искусства «Маленькие фантазёры», любительское объединение «Непоседы». С 8 лет: детское любительское объединение «Настроение City», образцовый драматический театр «Мельпомена», образцовый театр кукол и масок «БИ-БА-БО».

детское любительское объединение «Настроение City», образцовый драматический театр «Мельпомена», образцовый театр кукол и масок «БИ-БА-БО». С 9 лет: детская вокальная группа «Карамельки».

детская вокальная группа «Карамельки». С 10 лет: любительское объединение «iM-club» (обучение игре на гитаре).

Набор проходит в сентябре, в течение года — при наличии свободных мест.

Слуцкий городской Дворец молодёжи

Адрес: ул. Головащенко, 6

Телефоны: (8 1 795) 4 25 60, 4 27 55

Танцы, пение, театральное творчество

3,5−5 лет: детский танцевальный коллектив «Кнопочки».

детский танцевальный коллектив «Кнопочки». С 5 лет: детский танцевальный коллектив «Сахаринки», детская вокальная группа LIKE KIDS.

детский танцевальный коллектив «Сахаринки», детская вокальная группа LIKE KIDS. С 6 лет: коллектив художественного слова «Крынічанька».

коллектив художественного слова «Крынічанька». С 7 лет: детский танцевальный коллектив «Задоринки», детская вокальная группа «Мелоди KIDS», детский театральный коллектив «Ай Да Детки».

детский танцевальный коллектив «Задоринки», детская вокальная группа «Мелоди KIDS», детский театральный коллектив «Ай Да Детки». С 10 лет: образцовый ансамбль танца «Конфетти» (средняя группа).

образцовый ансамбль танца «Конфетти» (средняя группа). С 13 лет: образцовый ансамбль танца «Конфетти» (старшая группа).

Набор в течение года (при наличии свободных мест).

Слуцкий городской молодёжный центр

Адрес: ул. Ленина, 158

Телефоны: (8 1 795) 5 26 03, 5 26 05

Пение и танцы

Вокальная группа «Карусель», детская вокальная группа «Малекулы», детская вокальная группа «Улыбка», образцовая эстрадная студия «Звездопад», детская вокальная группа «Капельки», детская вокальная группа «Ладушки», детский танцевальный коллектив «Потешки», народный театр танца «Деми-Гран».

Набор с августа по сентябрь.

Требуется справка о состоянии здоровья для занятий хореографией.

Слуцкий эколого-биологический центр учащихся

Адрес: ул. М. Богдановича, 134а

Телефон: (8 1 795) 6 69 16

Эколого-биологический профиль

С 7 лет: «Родная природа», «Растишки».

«Родная природа», «Растишки». С 8 лет: «Коловрат», «Дикая природа Беларуси», «Экологический экспресс».

«Коловрат», «Дикая природа Беларуси», «Экологический экспресс». С 10 лет: «Эврика».

«Эврика». С 11 лет: «Медуничка», «В мире животных», «Здравушка».

Декоративно-прикладной профиль

С 6 лет: «Природа и фантазия», «Сувенир».

«Природа и фантазия», «Сувенир». С 8 лет: «Любители природы», «Занимательная биология».

«Любители природы», «Занимательная биология». С 11 лет: «Золотая соломка», «Живая природа».

Набор проходит в сентябре. В течение года запись при наличии свободных мест.

Слуцкий центр туризма

Адрес: ул. Ленина, 293

Телефоны: (8 1 795) 5 60 20, 6 21 94, 6 14 45

Туризм

С 6 лет: «Юные скалолазы», «Туризм и спортивное ориентирование», «Юные туристы», «Спортивное ориентирование».

«Юные скалолазы», «Туризм и спортивное ориентирование», «Юные туристы», «Спортивное ориентирование». С 8 лет: «Водный туризм» (байдарки, катамараны).

«Водный туризм» (байдарки, катамараны). С 9 лет: «Пешеходный туризм».

«Пешеходный туризм». С 11 лет: «Туристско-прикладное многоборье».

«Туристско-прикладное многоборье». С 12 лет: «Велосипедный туризм».

Краеведение

С 6 лет: «Краеведение», «Мой родной край», «Историческое краеведение».

Набор в течение года (при наличии мест).

Требуется справка о состоянии здоровья.