Как в Слуцке спасли котёнка. Маленькая фотоистория

В субботу, 12 сентября, в Слуцке на улице Максима Богдановича, между кафе «Бліно» и мостом через Случь, раздавалось жалобное мяуканье. На дереве на высоте около 4−5 метров сидел котёнок и не мог слезть.

Прохожие долго звали котёнка, приманивали кормом, но безуспешно. Потом пришёл парень по имени Ваня и залез на дерево. Однако котёнок испугался и поднялся ещё выше, на самую верхушку. Прохожие кричали Ване слезть, но парень добрался до самых тонких ветвей и всё-таки поймал котёнка.

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Приземление Вани и спасённого прошло успешно. Корреспондент «Кур'ера», которая случайно оказалась на месте событий, взяла котёнка на передержку, помыла, обработала от паразитов и прокапала глазки. Кто хочет себе в семью «скалолаза», звоните по телефону (8 044) 539 90 56.