Житель Слуцка обрадовался помидорам за 92 копейки, купил их, но потерял кошелёк… Чем закончилась история

В пятницу, 11 сентября, пенсионерка принесла в редакцию «Кур'ера» потерянный кем-то кошелёк. Примечательно, что она даже не открывала кошелёк и не знала, что там. А просто сразу стала думать, как найти владельца, и решила обратиться в газету.

В редакции мы открыли кошелёк. Там оказалось немного денег, ключи, визитки и записки, а также квитанция на имя И.Байрош. Мы опубликовали информацию о находке. Не прошло и двух часов после публикации, как к нам в редакцию приехал владелец кошелька.

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Как потерялся кошелёк

Владельцем кошелька оказался пенсионер Иван Михайлович. Он перечислил, что находится в кошельке (хотя мы не просили), потом открыл его и показал, что там действительно лежит то, что он назвал.

Иван Михайлович рассказал, что потерял кошелёк где-то в районе «1000 мелочей». Там он удачно купил в павильоне помидоры за 92 копейки за килограмм и «на радостях» не застегнул карман с кошельком. Из-за проблем с ногой пенсионер передвигается на велосипеде. Скорее всего, во время езды кошелёк и выпал.

Потом его знакомая прочитала на сайте «Кур'ера» про найденный кошелёк и позвонила ему. Иван Михайлович обрадовался. Он говорит, что сам несколько лет назад нашёл и вернул чужой кошелёк, так что его доброе дело к нему вернулось.

Про жизнь

В редакции мы с Иваном Михайловичем разговорились, и он рассказал, что ему очень нравится газета «Кур'ер». Он каждый раз покупает её в киоске. А как-то даже участвовал в конкурсе среди читателей. Другая любимая газета пенсионера — «Аргументы и факты».

За свою жизнь Иван Михайлович успел поработать на нескольких должностях.

Сначала служил в пограничных войсках в Москве, потом работал водителем в грузовом автобусном парке в Слуцке. Затем служил в ракетных войсках на полигоне в Павловке (это там, где чуть не построили предприятие по переработке нефтезагрязнённых грунтов). Когда в 94-м году ракетчиков вывели в Россию, Иван Михайлович работал в прачечной военсервиса, потом — в гостинице, затем — на Слуцком пивзаводе на производстве вин. 3 года был сторожем на птицефабрике. И, наконец, 10 лет отработал заведующим баней в 56-й зенитной ракетной бригаде.

В 2012 году Иван Михайлович попал в аварию: его сбил неопытный водитель-ученик, 21-летний парень. Водителя пенсионер простил и зла не держит, только вот из-за аварии он до сих пор сильно хромает и ходит с палочкой. И ездить на велосипеде ему гораздо легче, чем ходить.

Просьба

Иван Михайлович оставил нам свои контакты и просил передать их женщине, нашедшей кошелёк. Он хотел её лично поблагодарить и вообще познакомиться и оставил для неё в редакции шоколадку. В понедельник, 14 сентября, женщина зашла к нам в редакцию спросить о судьбе кошелька. Мы передали ей шоколадку и телефон Ивана Михайловича. Она сказала, что позвонит.

Вот так позитивно началась и позитивно закончилась эта история с кошельком.