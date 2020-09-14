Вопрос-ответ. Когда в микрорайоне «Сахарный» Слуцка начнут строительство магазина «Радуга»

На прошлой неделе в редакцию «Кур'ера» пришла пожилая жительница микрорайона «Сахарный». Она посетовала, что обещанное строительство большого магазина на Солигорской так и не началось, хотя вагончики на участке поставили давно.



Как пояснил «Кур'еру» Андрей Заяц, директор Торгового дома «Радуга-Свет», сейчас они готовятся к открытию магазина в Пинске, потом к новому году — в Любани. В Слуцке строительством магазина займутся в следующем году.

Ранее «Кур'ер» сообщал, что третью в городе «Радугу» планировали построить к 30 ноября 2020 года. А ещё обещали в 2018-м. В магазине будет работать кафе, рядом с супермаркетом будет оборудована большая парковка.

Реклама

Раньше в этой части Слуцка начиналось строительство «Евроопта», но всё отменилось, потому что владелец (ООО «Евроторг») не захотел регистрировать торговое предприятие в Слуцке. В декабре 2015 года возведённые несущие конструкции демонтировали.