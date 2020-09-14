Вплоть до изъятия из семьи. В Генпрокуратуре рассказали, что грозит за участие детей в акциях протеста

За участие несовершеннолетних в массовых акциях протеста им самим и их родителям грозит административная ответственность: от штрафа до в крайнем случае изъятия ребёнка из семьи.

Об этом в эфире телеканала СТВ рассказал Алексей Подвойский, начальник отдела по надзору за исполнением законодательства о несовершеннолетних и молодёжи Генеральной прокуратуры Беларуси.

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Он заявил, что участие несовершеннолетних в несанкционированных массовых мероприятиях означает нарушение как внутренних, так и международных правовых актов, регулирующих права ребёнка и ответственность родителей, так как ребёнок в таком случае находится в месте, где нет гарантий его безопасности, а родители несут ответственность за подобные действия не только у нас, но и за границей.

Алексей Подвойский отметил, что в основном с родителями, которые брали детей на акции, проводятся беседы, а также в их адрес выносятся официальные предупреждения, но в некоторых случаях органы опеки и попечительства могут ставить вопрос о социально опасном положении ребёнка.

Как рассказал представитель Генпрокуратуры, если в несанкционированной акции принимает участие подросток старше 16 лет, то на него, как и на совершеннолетних участников, может налагаться штраф. А если на акции появился ребёнок помладше, то ответственность могут понести уже родители по статье 9.4 КоАП (Невыполнение обязанностей по воспитанию детей).

«Мы уже по различным фактам предупредили более сотни родителей, детей. В большинстве случаев они внимают слову прокурора. Можно приводить различные случаи в городах — в Жодино, Минске, Бресте, Гомеле, — когда прокурор вынес родителям официальное предупреждение и после этого ребёнок в поле зрения правоохранительных органов не попадал. И это хорошо», — заявил Подвойский.

По словам Алексея Подвойского, изъятие ребёнка из семьи в некоторых случаях тоже возможно. В пример он привёл видеоролик, на котором нетрезвая мама находится на несанкционированной акции. Согласно постановлению № 22 Совета Министров Беларуси, декрету № 18 и Кодексу о браке и семье, в подобном случае положение ребёнка может быть признано социально опасным, а его могут изъять из семьи и поместить в приют или замещающую семью на срок до полугода. Однако, по его словам, в это время с родителями ведётся реабилитационная работа, чтобы ребёнок как можно скорее мог вернуться к родным, а само изъятие детей не является целью государственных органов.