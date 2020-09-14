«Несколько важных правил для тех, кто сегодня гуляет». Адвокат дала полезные советы (семь пунктов)

Екатерина Желтонога, управляющий партнёр адвокатского бюро, опубликовала на своей странице в Facebook «несколько важных правил для тех, кто сегодня гуляет». Приводим текст полностью.

1. «Сообщите своим родным и адвокату (если есть), что вы вышли на прогулку. После возвращения домой сообщите, что вы в безопасности.

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2. Берите с собой телефон, который не жалко, если его кто-то сломает. Если вы гуляете со смартфоном в кармане, то в нём не должно быть фотографий с других прогулок, переписок типа «а пойдём погуляем», «позвоните Свете и Наташе», «встречаемся у стелы», ваших фото без одежды или аналогичных фотографий других людей, или вы должны временно и надёжно забыть свой пароль от телефона.

3. Если вы выкладываете фото и видео с маршрута прогулки, учитывайте, что срок привлечения к административной ответственности — 2 месяца.

А как же Конституция? С каких это пор запрещено находиться на улице? Кто сказал, что БЧБ — запрещённая символика? Риторические вопросы.

4. Если перед вами ОМОН, люди в неизвестной форме зелёного цвета или компания крепких ребят в кепках, масках и с рациями, то ведите себя спокойно. Не надо отбиваться или отбивать своих, не надо срывать маски и балаклавы. Нет, это не признак трусости, это значит, что вы знаете Уголовный кодекс и такие статьи, как:

ст 364. УК РБ — Насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел;

ст. 363 УК РБ — Сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок.

Нет, не имеет значения, что эти агрессивные люди были в форме без опознавательных знаков или вообще в гражданской одежде. В суде они скажут, что показали вам удостоверение и представились сотрудниками МВД.

5. В автозаке. По возможности успеть сообщить родственникам и адвокату о задержании и о том, в какое РУВД вас привезли. Это значительно облегчит поиск задержанного. Постарайтесь сообщить родственникам ФИО других лиц, которые с вами в автозаке. Те, в свою очередь, должны сообщить волонтёрам «Вясны».

6. В РУВД. Если у вас есть адвокат, сообщите об этом сотрудникам и попросите ему позвонить. Скорее всего, не позвонят. И даже если к РУВД приедет адвокат, большая вероятность, что он не попадёт внутрь, но он точно всё для этого сделает.

На этом этапе будет предложено подписать протокол об административном нарушении, с которым вы можете быть согласны или не согласны. Часто предлагают такую альтернативу: согласен с протоколом — отпустим домой с повесткой в суд. Не согласен — поедешь на Окрестина.

С учётом подходов судов к рассмотрению таких дел моя рекомендация — соглашаться и обращаться к адвокату для подготовки к суду.

Если вас избили, требуйте оказания медицинской помощи. Вспомните, что у вас есть хронические заболевания, или серьёзные проблемы с сердцем, или инсулиновая зависимость и вам необходимо быть под наблюдением врачей и госпитализация.

Уважаемые медики, эти люди помогали вам, когда вы боролись с COVID. Теперь им тоже нужна ваша помощь.

7. В ЦИП Окрестина. Рассказывают, что бытовые условия ужасные, но уже не бьют. Из ЦИП Окрестина могут перевести в Жодино. Все списки мониторятся, родственники и адвокат об этом будут знать. Смогут передать передачу. Рекомендация родственникам: передавайте предметы гигиены и одежду в нескольких экземплярах, чтобы можно было поделиться с теми, кто передачу ещё не получил.

Берегите себя! Храни вас Бог! Спасибо!"