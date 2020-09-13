Налоговая инспекция напоминает, что уплатить имущественные налоги — налог на недвижимость, земельный налог, арендную плату за земельные участки — необходимо не позднее 16 ноября 2020 года.

Кто обязан платить

Физические лица, в том числе зарегистрированные в качестве ИП, — владельцы одноквартирных жилых домов, двух и более квартир, гаражей, иных зданий и строений, земельных участков, предоставленных в собственность, пожизненное наследуемое владение или временное пользование, в аренду, а также принятые по наследству.

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Где и как можно оплатить

Произвести платежи можно в любом отделении банков, отделении почтовой связи, в гаражных кооперативах и садоводческих товариществах, посредством инфокиосков и интернет-банкинга.

Для осуществления платежа через систему «Расчёт» (ЕРИП) достаточно знать свой учётный номер плательщика (УНП), который указан в извещении.

Если не уплатить налоги

Несвоевременная или неполная уплата гражданами имущественных налогов является основанием для принудительного взыскания платежей через суд; привлечения должника к административной ответственности; исчисления пеней; временного ограничения права на выезд из Беларуси; временного ограничения права должника на управление механическими транспортными средствами.

СПРАВКА. По всем вопросам, связанным с исчислением и уплатой имущественных налогов, можно обращаться по телефонам: