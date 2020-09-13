«И мы, и дети счастливы». Как семья из Минска уехала в деревню под Слуцком и даже перевела сюда бизнес

Семья Натальи Требковой и Александра Хотько из деревни Рудня Слуцкого района — одна из немногих семей, которые из столицы переехали на постоянное место жительства в деревню. Это случилось в 2019 году. За это время они успели обжиться, обзавестись хозяйством, перевести сюда бизнес.

Наталья рассказала «Кур'еру», как решились на переезд, как устраивались в деревне, о плюсах и минусах городской и деревенской жизни. «Уехать из столицы — наше с мужем обоюдное и обдуманное решение, — говорит Наталья. — Хотя этот выбор дался нам непросто. Прежде чем принять решение, тщательно просчитали все минусы и плюсы деревенской жизни. Тем более знакомы с ними не понаслышке. Мы оба родом из деревень: я — из Замостья, Саша — из Рудни. А ещё для нас было важным, чтобы детям было комфортно на новом месте».

Реклама

Из деревни в столицу

Из деревни Наталья уехала в 2005 году на учёбу в колледж, окончила его, по распределению отработала бухгалтером в колхозе в деревне Зажевичи. Попробовала жить в Солигорске.

«Зарплата небольшая, квартплата приличная (жила на съёмной квартире), соблазнов в городе много… В общем, мои доходы и расходы не совпадали. Стала искать работу с большей зарплатой, — рассказывает собеседница. — Нашла работу по специальности в военной части в Старых Дорогах. Здесь и познакомилась с первым мужем. В 2012 году мы поженились. Я как раз окончила Государственный экономический университет, где училась заочно. Через год родилась дочь, а мужа перевели на службу в Минск.

Мы едва сводили концы с концами: съёмная квартира, я в декрете, а ещё откладывали деньги на первый взнос за квартиру. Мы как молодая семья стали в очередь на улучшение жилищных условий.

Свекровь как раз вышла на пенсию и согласилась смотреть за внучкой, а я пошла на работу. Но даже с учётом двух наших зарплат мы не смогли скопить деньги на первый взнос.

Все эти неурядицы, неустроенность, денежные проблемы и никакого просвета не могли не отразиться на наших отношениях с мужем. Вдруг пришло осознание, что мы абсолютно разные: у нас разные увлечения, интересы, жизненные принципы. Участились ссоры по пустякам. Нас мирили, мы снова ссорились… Чтобы не мучить себя и своих близких, мы решили расстаться по-хорошему, без взаимных упрёков.

Я забрала дочь и переехала к сестре, тоже на съёмную квартиру. Конечно, ночами плакала, себя жалела. Потом успокоилась. Развод — не конец света, есть дочь, есть работа, а значит, в жизни есть смысл.

Новая жизнь, свой бизнес

Наверное, судьба дала мне второй шанс. Я случайно встретила Сашу. Он — моя первая школьная любовь. Разговорились. Он в разводе, я в разводе. У него сын, у меня дочь. Стали встречаться. Кажется, я влюбилась в Сашу снова, но уже по-настоящему,

по-взрослому. Стали жить вместе.

Саша предложил открыть свой бизнес по изготовлению деревянных беседок, скамеек, столиков и прочих конструкций садового интерьера. Он ведь на все руки мастер. Для него работа с деревом — дело привычное. Сняли в аренду помещение площадью 50 кв. м, за которое в месяц пришлось платить по 1000 рублей, закупили необходимый инструмент, начали работать.

К счастью, мы вовремя сообразили, что в столице этот бизнес не потянем. Наш чистый доход составлял примерно 500−600 рублей. Это стоимость нашей съёмной квартиры.

А ведь мы планировали построить своё жильё, родить общего ребёнка… Но, просчитав все расходы и доходы, поняли, что наши планы вряд ли воплотятся в реальность в ближайшие 10 лет.

Из столицы в деревню

На вопрос «Что делать?» ответ нашёлся неожиданно. Саша предложил переехать в деревню. Аргументов «за» было достаточно: своё недорогое жильё по своему проекту, подсобное хозяйство, сад, огород, возможность на перспективу развивать свой менее затратный бизнес плюс человеческий фактор (народ в деревне — это единый монолитный коллектив).

Подошли к этой идее серьёзно. Просчитали наши финансовые возможности и решились на переезд. В декабре 2019 года мы купили в кредит дом в Рудне и уехали из Минска, кажется, навсегда. Сюда же перевели свой бизнес. Пока средств, чтобы основательно раскрутить своё дело, недостаточно, но мы работаем над этим.

Мы оба устроились на работу в Слуцке: я — заведующей мебельным магазином, Саша — здесь же столяром. Наш общий семейный доход в месяц теперь составляет около 2200 рублей: примерно 1000 — от бизнеса, 1200 — общая зарплата. В деревне этих денег нам хватает с лихвой.

Сейчас я в декретном отпуске, мы ждём третьего ребёнка. Я временно приостановила ИП, Саша пока работает только с индивидуальными заказами, а я занимаюсь детьми и домом.

Плюсы и минусы деревни

Прожив в деревне год, могу вполне оценить плюсы и минусы деревенской жизни.

Плюсы очевидные. Значительно уменьшились наши расходы на продукты. У нас своё хозяйство: куры, кролики, коза. Есть свой огород, со своего участка овощи, фрукты, ягоды. У нас свой просторный дом с паровым отоплением, горячей, холодной водой и канализацией. Его содержание в части коммунальных платежей значительно дешевле, чем городская квартира.

Во дворе есть бассейн, строим баню. Деревенский уклад жизни размеренный и спокойный. Меньше шума, суеты. А какие здесь рассветы и закаты! В городе такого не увидишь.

При всех плюсах здесь хватает и минусов. Единственный магазин, давно закрытый на ремонт. Приезжает автолавка, но там скудный ассортимент. Приходится частенько за продуктами ездить в город. Для детей мало кружков и секций. Но этот пробел восполняем благодаря тому, что город близко и есть автомобиль.

Что касается досуга, при желании можно вывезти семью на выходной день в любую точку нашей страны, независимо от того, где проживаете — в городе или деревне.

Не знаю, как оценят наш выбор наши повзрослевшие дети, но пока и мы, и дети счастливы, что живём в деревне. И эту деревню, нашу родную, такую несуетливую, тихую и уютную, с максимально выраженным понятием взаимовыручки и взаимопомощи, мы уже вряд ли променяем на город".