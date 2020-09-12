Жители Слуцка жалуются на постоянный шум из-за мастерской бензопил. Что по этому поводу говорят в санслужбе

Жители домов №№ 139, 141 по улице Ленина и дома № 4 по улице Мельничной (около Слуцкого рынка) пожаловались корреспонденту «Кур'ера», что в их дворе всё лето и до сих пор разворачивается «полигон» по обкатке бензопил и триммеров.

По словам случчан, молодые работники павильона, которые ремонтируют эти агрегаты, испытывают последние рядом с территорией жилой застройки. Люди утверждают, что треск и грохот механизмов слышен с утра до вечера на протяжении всех дней недели и не даёт вести им здоровый образ жизни. Особенно страдают пенсионеры, которых в этих домах проживает большинство.

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Как рассказала «Кур'еру» Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого ЦГиЭ, жители этих домов к ним не обращались. Но подобные случаи они рассматривают. Конкретно в этой ситуации необходимо съездить на место, чтобы разобраться, есть ли нарушение санитарных норм.