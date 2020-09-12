Эхо недели: исчезновение Колесниковой, чуть было не случившийся митинг в Слуцке и урожай грибов

На этой неделе Слуцк волновали задержания в Минске, речи Лукашенко и собственное финансовое благополучие. При этом поездок в грибы никто не отменял.

Политика

Футболист СФК «Слуцк» Юрий Козлов выложил на своей странице в Instagram видео, в котором обратился к белорусским силовикам. Он воззвал к их совести и попросил остановить насилие.

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В понедельник 7 сентября Марию Колесникову в центре Минска похитили неизвестные. Как стало известно позже, женщину-политика сначала привезли к Украинской границе, но после задержали. Теперь она находится в СИЗО.

За два дня до похищения Мария дала эксклюзивное интервью газете «Кур'ер», точнее нашему женскому журналу «Лампа», где рассказала о роли женщин в политике. Лукашенко на этой неделе поговорил с представителями российских государственных СМИ. Он сказал им, в числе прочего, что просто так не уйдёт.

В Слуцке же власти одобрили одну из заявок на протестный митинг. Но позже оказалось, что митинг не состоится. Заявитель сам отозвал заявку. Возможно, на это повлияло то, что по закону организатор митинга на 100 — 1000 человек должен заплатить различным службам 4050 рублей.

В итоге сегодня, в субботу, 12 сентября, состоялось очередное несанкционированное шествие.

В Минске продолжились суды, где свидетелями выступали засекреченные люди в балаклавах.

В знак протеста шахтёр в Солигорске приковал себя наручниками к оборудованию в забое. Позже он объяснил, почему это сделал.

Экономика

Слуцкие бизнесмены рассказали, что в нынешней политической ситуации многие из них видят риски для своего бизнеса в будущем. Это связано не только с настроениями в стране, но и с тем, что курсы валют растут. Поэтому некоторые уже задумываются о выводе бизнеса за границу.

А вот на Слуцком сахарорафинадном комбинате, несмотря ни на что, дела идут нормально. Там планово начался сезон переработки свёклы. На фоне падения рубля банки приостанавливают кредитование населения. Мы узнали, где и на что ещё выдают кредиты, а также можно ли ещё купить технику в рассрочку.

Коронавирус

Слуцкий центр гигиены и эпидемиологии рассказал «Кур'еру» о том, как и где чаще всего заражались случчане COVID-19.

Происшествия

На трассе под Слуцком 6 сентября пьяный водитель съехал в кювет. Машина опрокинулась, а водитель и два подростка-пассажира получили повреждения.

В тот же день поздно вечером в Слуцком районе легковушка врезалась в дерево. Водитель выжил, но женщина-пассажир умерла на месте.

Во вторник 8 сентября в а/г Вежи УАЗ сбил восьмилетнего мальчика. Ребёнок попал в реанимацию.

В городе и районе

В Слуцке 8 сентября была очень трагичная годовщина. Ровно год назад ушёл из жизни маленький Елисей Серый, который мужественно боролся с тяжёлым заболеванием. В этой борьбе ему помогали случчане и жители других городов, собирали средства на лечение. Родители Елисея приглашали жителей Слуцка на поминальную службу.

По насущным вопросам: на ПЭСе стал реже останавливаться автобус «6-ка», а Слуцкий городской дом культуры собрались ремонтировать.

Матч СФК «Слуцк» с «Энергетиком-БГУ» перенесли на 30 сентября.

Почитать и посмотреть

На этой неделе случчане не только раздумывали о судьбе страны, но и постили в Instagram первые школьные фото, собирали грибы и вспоминали пролетевшее лето.

А одна случчанка во время сбора грибов даже сфотографировала и погладила зайца.