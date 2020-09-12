Деятельность без регистрации ИП чревата штрафами. Как обстоят дела в нашем регионе

За январь-июнь 2020 года на территории Слуцкого, Копыльского, Стародорожского районов установлено 53 факта осуществления гражданами предпринимательской деятельности без регистрации ИП и без уплаты налогов.

В результате проведённых контрольных мероприятий в бюджеты районов доначислено в общей сумме 3000 рублей единого налога, в доход государства обращено товарно-материальных ценностей и дохода 6500 рублей.

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Экономическим судом к административной ответственности привлечено 27 граждан с наложением штрафов в сумме 4500 рублей.

Практика контрольной работы свидетельствует, что одним из основных источников сведений об осуществлении незарегистрированной предпринимательской деятельности являются сообщения граждан. Это как письменные (электронные) обращения в адрес налоговой инспекции, так и устные сообщения на горячие линии налоговых органов.

Одно из таких сообщений поступило от гражданина в апреле. В рамках его рассмотрения было установлено, что житель Копыльского района более трёх лет ( с 01.03.2017 по 12.04.2020) осуществлял строительные работы без регистрации в качестве индивидуального предпринимателя. Сумма дохода, полученного в результате такой деятельности, составила 1800 рублей. Экономическим судом Минской области гражданин привлечён к административной ответственности с уплатой штрафа в размере 540 рублей и конфискацией полученного дохода на сумму 920 рублей. Помимо этого, нарушитель обязан уплатить единый налог в соответствии с действующим законодательством.

Инспекция напоминает, что ответственность за осуществление незарегистрированной предпринимательской деятельности предусмотрена частью 1−1 статьи 12.7 КоАП Республики Беларусь и влечёт наложение штрафа в размере до 100 базовых

величин с конфискацией предметов, орудий и средств совершения административного правонарушения, а также до 100% суммы дохода, полученного в результате такой деятельности, или без конфискации.

СПРАВКА. Сообщения о фактах нарушения налогового и иного законодательства,

контроль за соблюдением которого возложен на налоговые органы, принимаются по телефонам: 189 (контакт-центр налоговых органов) или (8017) 229 79 79.