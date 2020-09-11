В этом году в Слуцкую центральную районную больницу по распределению пришли работать 18 молодых врачей.



С 1 августа к работе приступили:

семь врачей общей практики;

один педиатр;

один хирург;

один инфекционист;

три терапевта;

один акушер-гинеколог;

один психиатр-нарколог;

один невролог;

один офтальмолог;

один рентгенолог.

Также на работу в Слуцкую больницу пришли 17 молодых специалистов со средним медицинским образованием — помощники врачей общей практики, медсёстры, фельдшера-акушеры.

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Как пояснил «Кур'еру» Олег Лесников, главный врач Слуцкой ЦРБ, поликлинике не хватает врачей общей практики, поэтому так много человек именно по этой специальности.

РАНЕЕ. Главврач Слуцкой больницы рассказал о работе врачей в пик эпидемии и что происходит сейчас.