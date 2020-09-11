За два месяца в Слуцке «убили» новую детскую площадку. Фотофакт

Жанна, многодетная мама
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За два месяца в Слуцке «убили» новую детскую площадку. Фотофакт

Мы получили квартиру для многодетных на Зелёной. Недавно было открытие этого дома. Всё новое, красивое. Меня возмущает детская площадка. Она была очень красивая, вообще супер. А за два месяца её практически «убили».

Это просто жесть, я не знаю, как это всё остановить, ведь наши дети ещё и не играли на ней, а за неё мы все платили деньги.

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Напишите обращение к людям, я не знаю к кому, но это ужас.

Может, нужен сторож на этот участок домов?

За два месяца в Слуцке «убили» новую детскую площадку. Фотофакт

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