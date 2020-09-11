Своими словами о выборах-2020. Сержук Кийко о революции, «советском коврике» и правах человека, написанных кровью

Случчанин Сержук Кийко, журналист и политолог, рассказывает о том, что сейчас происходит — просто протесты или революция. Говорит о причинах, которые привели к политическому кризису, и что стало поводом. Объясняет, почему важны права людей на свободу собраний, как это соотносится с белорусскими законами и пактом о правах человека, которые подписала наша страна. А также высказывает мнение, почему уже никогда не будет так, как раньше.

Редакция «Кур'ера» попросила случчан следить за информационной повесткой президентских выборов-2020 в Беларуси. И каждую неделю они рассказывают читателям, что их удивляет в послевыборный период, делятся своими мнениями и наблюдениями.

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