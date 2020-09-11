Около 80% суицидов происходят из-за алкоголя. Психолог Слуцкой больницы о ситуации в нашем районе

Алексей Плеханов, психолог Слуцкой центральной районной больницы, в интервью «Слуцкому краю» рассказал о ситуации с самоубийствами в нашем районе.

— Вы уже давно работаете в Слуцкой ЦРБ, были ли в вашей практике случаи, когда человек хотел покончить жизнь самоубийством?

— Да, люди к нам обращаются с депрессиями, тревогами и иногда признаются, что возникают суицидальные мысли.

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Также при обращении в поликлинику, если у человека сниженное настроение, его проверяют на суицидальный риск: у нас есть специальная таблица. Если баллы высокие, то человека направляют к психиатру или психотерапевту.

Всегда объясняем человеку, что, если есть какие-то сложные жизненные ситуации и он не знает, как из них выходить, при возникновении мыслей о суициде нужно обязательно обращаться к специалисту.

К сожалению, люди не всегда понимают, что эти мысли порой бывают серьёзными. И любой спусковой механизм может сработать, как выстрел.

— Если человек понимает, что он на грани, обращается к вам, то какое лечение можете предложить?

— Иногда достаточно психотерапии, психокоррекции, а иногда нужна медикаментозная помощь: антидепрессанты, успокоительные. В идеале — использовать комплексный подход.

Если говорить о психотерапии, то, например, психотерапевт Аарон Бек в своих трудах поясняет, что когнитивная терапия (Прим. ред — суть направления в том, что все проблемы создаются негативным мышлением) эффективно справляется с суицидальными предпосылками.

Если брать лечение медикаментозное, то человек принимает, например, антидепрессанты от 3 месяцев до года.

Когда человек обращается с этой проблемой, мы не ставим его на учёт к психиатру или психотерапевту. Только заводим для себя консультативную карточку, но это нигде не афишируется. Человек проходит курс лечения, потом убираем карточку из нашей картотеки.

— Что обычно подталкивает людей совершить самоубийство?

— Примерно 80% суицидов совершаются в состоянии алкогольного опьянения. Практически всегда меньший процент «забирают» пожилые люди.

Когда человек не может найти выход из сложившейся ситуации, он долгое время думает об этом, у него возникают мысли о суициде. Если он не обращается за помощью, в конце концов он приходит к мысли «я должен уйти из этой жизни». Например, как у одиноких пожилых людей, они осознанно к этому идут.

При алкогольном опьянении суицид совершают мгновенно, в состоянии аффекта, выпил что-то, в голове мысль возникла, возможно, что к нему плохо относятся или, например, жена изменяет, идёт и …

В любом случае опрашиваем соседей, родственников, участковых врачей, чтобы понять, какие факторы подтолкнули человека к суициду. Это необходимо для профилактической работы с населением.

— Что касается подросткового и молодёжного суицида?

— К счастью, на Случчине сейчас нет суицидов в этом возрасте. Есть факторы, которые иногда сдерживают людей. Например, выпрыгнуть в окно — получить инвалидность, выпить таблетки — приобрести болезнь желудка, порезать руки — не получить хорошую работу из-за порезов.

Подростки могут совершать парасуицидные попытки, при расследовании потом чаще всего выясняется, что они даже не хотели кончать жизнь самоубийством, а таким образом манипулировали родителями, партнёрами. Но, бывает, манипуляции превращаются в несчастный случай.

Есть ещё скрытое суицидальное поведение, это чаще всего свойственно как раз подросткам и молодёжи: они не осознают это, но у них есть потребность риска, игры со смертью: экстремальные виды спорта, езда на скутерах, машине на скоростях и подобное.

— По статистике, кто чаще склонен к суициду: мужчины или женщины?

— Чаще всего суициды мужские. Объясню почему. Женщина, когда ей плохо, выплёскивает свои эмоции наружу: кричит, плачет. Мужчин с детства учат, что он должен сдерживать все свои тревоги и переживания. Он держит в себе, потом начинает снимать напряжение через алкоголь. Человек не знает, что ему делать со своим напряжением, мыслями…

— И что бы вы посоветовали в таком случае?

— Заниматься физической нагрузкой, спортом. Доказано, что тот же самый бег работает как антидепрессант. Рекомендуется чаще смотреть что-то весёлое — комедии. Когда плохо, не нужно включать грустную музыку или фильм и «добивать» себя.

— Вы собираете информацию для дальнейших профилактических встреч. Какую ещё работу проводите для предотвращения суицидов?

— Мы регулярно обучаем медицинский персонал, как нужно обращать внимание на поведение пациентов, что нужно делать в случае, если заметили предпосылки к суициду. Также проводим обучение с социальными работниками Слуцкого территориального центра социального обслуживания населения, рассказываем, как выявлять суицидальное поведение у пожилых людей, что делать, как разговаривать.

— Если говорить о статистике…

— В прошлом году к сентябрю было 15 случаев суицида, в этом — 8.

— С чем связано уменьшение?

— Повседневная жизнь немного сместилась. Раньше люди были заняты привычной рутиной: работа, дом, встречались, расставались, а здесь что-то совершенно новое — коронавирус. Нам везде говорят, что мы должны заботиться о своём здоровье, люди переключились на другую тему и стали меньше думать о суициде. Это моё мнение, психолога Алексея Плеханова.

Один из основоположников социологии Эмиль Дюркгейм в своей работе написал: когда всё хорошо у людей, тогда очень часто возникают суициды, когда всё плохо, кризис и так далее — снижаются, люди начинают думать, как справиться с ситуацией.