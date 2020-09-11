В четверг, 10 сентября, для слуцких школьников организовали праздник в рамках Дня безопасности. Некоторые читатели в комментариях в соцсетях «Кур'ера» возмущались, что на мероприятие детей собирают, а родители не могут зайти в здания школ.



«А как же эпидемия? И массовое посещение мероприятия детей из разных школ? Я лично столкнулась с ситуацией, когда меня не пропускали с ребёнком в музыкальную школу в связи с эпидемией, что изначально, по их отговорке, было доведено отделом образования. После начали утверждать, что это было доведено санэпидстанцией, но при этом никаких предписаний от них не смогли предоставить. А здесь вот так свободно, без каких-либо опасений проводят мероприятие для детей из разных школ. При этом никаких рекомендаций по масочному режиму», — написала случчанка в Telegram-чате «Кур'ера» «Слуцкая телега».

Напомним, перед началом учебного года Минздрав опубликовал методичку с рекомендациями по организации образовательного процесса во время пандемии COVID-19.

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Как пояснила «Кур'ер» Светлана Игнатович, заместитель главного врача Слуцкого ЦГиЭ, есть рекомендации Минздрава, которые согласованы с Министерством образования. Санслужба уже проверяла учреждения образования Слуцка и района — рекомендации медиков в основном соблюдаются. По этому документу массовые мероприятия исключаются в помещениях самих школ. А вот на свежем воздухе — допускаются.

Что говорится в рекомендациях Минздрава: