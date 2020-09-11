Почитайте позитивную историю про бабушку и потерянный в Слуцке кошелёк

Вы удивитесь, но в Слуцке есть люди, которые находят потерянные кошельки и даже не открывают их. Вместо этого они пытаются найти владельца.

В пятницу, 11 сентября, в редакцию «Кур'ера» пришла случчанка и принесла кошелёк. Открыла его она в присутствии сотрудника газеты. В нём оказалось немного мелочи, ключи, карточки и какие-то записки.

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Случчанка рассказала, что нашла кошелёк у моста возле «Тысячи мелочей» и не знала, куда его нести. Она просто пришла в редакцию в надежде, что мы поможем вернуть собственность владельцу, — пенсионерка не пользуется соцсетями, а лазить по чужим вещам привычки не имеет.

В кошельке, среди прочего, оказалась квитанция, которая поможет нам найти владельца по фамилии Байрош И., живущего в 12-м городке.

Если вдруг вы узнали этот кошелёк, передайте владельцу, что он у нас в редакции (Ленина, 128).