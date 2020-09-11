Уважаемый «Кур'ер», хотелось бы высказаться по поводу происходящего сегодня в стране. Вот накипело, надоело слышать каждый день, когда «бело-красные» и «красно-зелёные» спорят и ругаются, чей флаг круче. Они даже даты приводят в пример, когда их флаг появился.

Так вот. Эти люди забыли уже напрочь, ради чего они вышли с этими флагами. Потерялась сама идея. Люди обозлились друг на друга, обливают грязью, испачкав при этом свою честь и достоинство.

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Сегодня молодёжь говорит, что у них отняли 26 лет свободы за время правления нынешнего президента. Я сам лично спросил, сколько им самим лет. Ответ был 25−26 лет. Какая свобода? Этих людей, возможно, ещё и на свете-то не было. Нельзя отрицать, что президент сделал для страны много хорошего. Посмотрите на наши поля. Всё засеяно, запахано. Построены стадионы и Дворцы спорта (не отрицаю, построены за наши деньги, но ведь построены!). Да, согласен, нужно уступить дорогу молодым, но нельзя всё вот сразу взять и изменить. Так не бывает. Зачем вам менять символику, разве в ней дело-то?

Сегодня правительство выбрало непопулярный способ решения проблемы. Это, к сожалению, так. Это огромная ошибка — взять в руки автомат против своего народа. Ошибка, которую уже никто никогда не простит и не забудет, а жаль. Мог бы войти в историю как первый президент Беларуси, сумевший вопреки соблазнам сохранить страну в отличие от Ельцина, который пропил свою Россию.

Обращаюсь к людям, сегодня вышедшим с разными флагами на площадь.

Не устраивайте бойню, не забывайте, для чего вы вышли на митинг, не забывайте, что каждый имеет право на своё личное мнение.

Отдельное спасибо ребятам из Павловки за человеческое отношении к задержанным. Также спасибо СПАСАТЕЛЯМ, которые показали себя настоящими профессионалами своего дела и оказались настоящими людьми.

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