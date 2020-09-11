На рынке цены остаются стабильными. Появились сушёные плоды калины и черноплодной рябины. Цены на чеснок варьируются от 7 до 10 рублей, а картофель имеет самую привлекательную стоимость для покупателя — от 40 до 80 копеек за килограмм. Цены указаны по состоянию на 10 сентября.

Овощи

  • Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
  • Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
  • Цветная капуста — 2 рубля
  • Брокколи — 2 рубля
  • Огурцы — 0,8−1,5 рубля
  • Помидоры — 1,5−2 рубля
  • Баклажаны — 1 рубль
  • Морковь — 1,2 рубля
  • Свёкла — 0,5 рубля
  • Кабачки — 0,5 рубля
  • Кукуруза сахарная — 2,5 рубля
  • Сладкий перец — 2−3,5 рубля
  • Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)
  • Лук репчатый — 1 рубль
  • Чеснок свежий — 7−10 рублей (0,8 рубля — за головку)
  • Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
  • Фасоль — 1 рубль (за стакан)
  • Бобы — 2 рубля (ведёрко)
  • Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
  • Лук-севок — 5 рублей.

Фрукты

  • Арбуз — 1,6−2 рубля
  • Дыня — 1,5−2,8 рубля
  • Ананас — 2−3 рубля (за штуку)
  • Гранат — 6,5 рубля
  • Киви — 6,5 рубля
  • Абрикосы — 5 рублей (местный — 12 рублей за 5-литровое ведро)
  • Нектарин — 7 рублей
  • Персик молдавский — 3,8 рубля
  • Яблоки — 2 рубля (местные — 0,8 рубля)
  • Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
  • Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за стакан)
  • Груши — 1,5 рубля (местные — 1−1,5 рубля)
  • Чернослив — 2,5 рубля
  • Черешня — 7 рублей
  • Виноград — 2,5−5 рублей
  • Апельсины — 2,5−5 рублей
  • Лимоны — 4 рубля
  • Бананы — 1,5−2 рубля
  • Имбирь — 4 рубля
  • Орех грецкий — 5 рублей
  • Фундук — 15 рублей
  • Голубика — 5 рублей (за 1 литр)
  • Ежевика — 2,5 рубля (за 1 литр)
  • Брусника — 6 рублей (за 1 литр)
  • Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)
  • Белая (красная) смородина — 1,2 рубля (за 1 литр)
  • Алыча — 1 рубль (за 1 литр)
  • Облепиха — 6 рублей (за 1 литр)
  • Крыжовник — 2 рубля (за 1 литр)
  • Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр).

Саженцы

  • Рассада клубники — 2 рубля (за 1 детку)
  • Бегония — 5 рублей (за 1 штуку)
  • Цинерария — 1 рубль (за 1 штуку)
  • Катарантус — 1 рубль (за 1 штуку).

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