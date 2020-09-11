На рынке цены остаются стабильными. Появились сушёные плоды калины и черноплодной рябины. Цены на чеснок варьируются от 7 до 10 рублей, а картофель имеет самую привлекательную стоимость для покупателя — от 40 до 80 копеек за килограмм. Цены указаны по состоянию на 10 сентября.

Овощи

Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля

Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля

Цветная капуста — 2 рубля

Брокколи — 2 рубля

Огурцы — 0,8−1,5 рубля

Помидоры — 1,5−2 рубля

Баклажаны — 1 рубль

Морковь — 1,2 рубля

Свёкла — 0,5 рубля

Кабачки — 0,5 рубля

Кукуруза сахарная — 2,5 рубля

Сладкий перец — 2−3,5 рубля

Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)

Лук репчатый — 1 рубль

Чеснок свежий — 7−10 рублей (0,8 рубля — за головку)

Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)

Фасоль — 1 рубль (за стакан)

Бобы — 2 рубля (ведёрко)

Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)

Лук-севок — 5 рублей.

Фрукты

Арбуз — 1,6−2 рубля

Дыня — 1,5−2,8 рубля

Ананас — 2−3 рубля (за штуку)

Гранат — 6,5 рубля

Киви — 6,5 рубля

Абрикосы — 5 рублей (местный — 12 рублей за 5-литровое ведро)

Нектарин — 7 рублей

Персик молдавский — 3,8 рубля

Яблоки — 2 рубля (местные — 0,8 рубля)

Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)

Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за стакан)

Груши — 1,5 рубля (местные — 1−1,5 рубля)

Чернослив — 2,5 рубля

Черешня — 7 рублей

Виноград — 2,5−5 рублей

Апельсины — 2,5−5 рублей

Лимоны — 4 рубля

Бананы — 1,5−2 рубля

Имбирь — 4 рубля

Орех грецкий — 5 рублей

Фундук — 15 рублей

Голубика — 5 рублей (за 1 литр)

Ежевика — 2,5 рубля (за 1 литр)

Брусника — 6 рублей (за 1 литр)

Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)

Белая (красная) смородина — 1,2 рубля (за 1 литр)

Алыча — 1 рубль (за 1 литр)

Облепиха — 6 рублей (за 1 литр)

Крыжовник — 2 рубля (за 1 литр)

Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр).

Саженцы