На рынке цены остаются стабильными. Появились сушёные плоды калины и черноплодной рябины. Цены на чеснок варьируются от 7 до 10 рублей, а картофель имеет самую привлекательную стоимость для покупателя — от 40 до 80 копеек за килограмм. Цены указаны по состоянию на 10 сентября.
Овощи
- Капуста белокочанная свежая — 0,5 рубля
- Картофель молодой — 0,4−0,8 рубля
- Цветная капуста — 2 рубля
- Брокколи — 2 рубля
- Огурцы — 0,8−1,5 рубля
- Помидоры — 1,5−2 рубля
- Баклажаны — 1 рубль
- Морковь — 1,2 рубля
- Свёкла — 0,5 рубля
- Кабачки — 0,5 рубля
- Кукуруза сахарная — 2,5 рубля
- Сладкий перец — 2−3,5 рубля
- Острый перец — 0,7 рубля (за 1 штуку)
- Лук репчатый — 1 рубль
- Чеснок свежий — 7−10 рублей (0,8 рубля — за головку)
- Зелень (лук, укроп, петрушка) — 0,5 рубля (за пучок)
- Фасоль — 1 рубль (за стакан)
- Бобы — 2 рубля (ведёрко)
- Хреновина (хрен, помидоры, чеснок) — 3 рубля (0,5 литра)
- Лук-севок — 5 рублей.
Фрукты
- Арбуз — 1,6−2 рубля
- Дыня — 1,5−2,8 рубля
- Ананас — 2−3 рубля (за штуку)
- Гранат — 6,5 рубля
- Киви — 6,5 рубля
- Абрикосы — 5 рублей (местный — 12 рублей за 5-литровое ведро)
- Нектарин — 7 рублей
- Персик молдавский — 3,8 рубля
- Яблоки — 2 рубля (местные — 0,8 рубля)
- Сушёные яблоки (сухофрукты) — 3 рубля (полный целлофановый пакет)
- Сушёные плоды калины, черноплодной рябины — 1 рубль (за стакан)
- Груши — 1,5 рубля (местные — 1−1,5 рубля)
- Чернослив — 2,5 рубля
- Черешня — 7 рублей
- Виноград — 2,5−5 рублей
- Апельсины — 2,5−5 рублей
- Лимоны — 4 рубля
- Бананы — 1,5−2 рубля
- Имбирь — 4 рубля
- Орех грецкий — 5 рублей
- Фундук — 15 рублей
- Голубика — 5 рублей (за 1 литр)
- Ежевика — 2,5 рубля (за 1 литр)
- Брусника — 6 рублей (за 1 литр)
- Малина — 2,5 рубля (за 1 литр)
- Белая (красная) смородина — 1,2 рубля (за 1 литр)
- Алыча — 1 рубль (за 1 литр)
- Облепиха — 6 рублей (за 1 литр)
- Крыжовник — 2 рубля (за 1 литр)
- Плоды шиповника — 2 рубля (за 1 литр).
Саженцы
- Рассада клубники — 2 рубля (за 1 детку)
- Бегония — 5 рублей (за 1 штуку)
- Цинерария — 1 рубль (за 1 штуку)
- Катарантус — 1 рубль (за 1 штуку).
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