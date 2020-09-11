Выросшие с начала года курсы валют перестали стремительно расти, но пока не ясно, чего ждать в ближайшее время. Жители Слуцка переводят свои накопления из национальной валюты в иностранную. Когда последней нет в обменниках, приобретают бытовую технику.
«Кур'ер» проверил, оставили или нет крупные магазины рассрочку на товары или кредитование.
Технику в двух крупных магазинах, которые расположены в торговых центрах, можно купить в рассрочку на 6 месяцев. Но оформлением занимается коммерческий банк. Для этого покупателю не нужна справка о зарплате, но есть условия — работа не менее 3-х месяцев, возраст 22−64 года, потребуется паспорт. Возможен и кредит, но под ставку 29,9% годовых сроком от 3 до 36 месяцев.
Ещё одна слуцкая торговая сеть оформляет рассрочку на любую технику. Первый взнос — 20%. Оставшаяся сумма делится на три месяца.
Крупный онлайн-гипермаркет, в котором закупаются многие случчане, предоставляет рассрочку на технику в том случае, если она стоит дороже 800 рублей.
Что касается карт рассрочек, то они действуют во всех магазинах. Единственное, аукционный товар тогда идёт без скидки — за полную стоимость.
В ТЕМУ. Какие кредиты и карты рассрочки ещё оформляют банки в Слуцке. И как изменились условия по «кредиткам»
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