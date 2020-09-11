Вопрос-ответ. Почему у меня в детском саду потребовали справку, что ребёнок не болел COVID-19

В редакцию «Кур'ера» позвонила случчанка и рассказала, что когда она отдавала ребёнка в детский сад, то надо было принести справку из Слуцкого ЦГиЭ, что сын не болел коронавирусом. Девушка поинтересовалась, везде ли так.

Как пояснила «Кур'еру» Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии, они выдают справки, в которых указано, являлся ли человек контактом первого уровня. Такие документы нужны не только в детских садах, но и в санаториях, больницах при госпитализации, то есть в тех случаях, когда человек поступает в организованный коллектив.

Реклама

Также при госпитализации обязательно нужно пройти обследование на коронавирус методом ПЦР. Такая мера прописана приказом Минздрава. В Слуцке мазки для ПЦР берут в поликлинике, а само исследование проводится в лаборатории на базе Солигорского ЦГиЭ.

Если человек выезжает за границу, то исследования методом ПЦР проводятся на базе областного и республиканского центров гигиены и эпидемиологии, РНЦП эпидемиологии и микробиологии. Анализ делается в течение 24 часов. С сертификатом, в котором указаны результаты, человек должен в течение суток выехать за границу, чтобы этот документ был действителен. То есть человек должен уложиться в 72 часа — обследоваться, получить результат и пересечь границу.