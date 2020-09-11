«Он кричал на меня какими-то непонятными словами». Случчанка рассказала, как кодировалась от пищевой зависимости (три раза!)

Я решила похудеть, но при этом ни в чём себе не отказывать. Не заниматься такими штуками, как диета и спорт, я ещё тот лентяй.

Это рубрика «Мой [не]удачный опыт», в которой читатели делятся историями о своих пробах и ошибках.

Как решилась на кодирование

Всё началось с того, что я случайно услышала, как кто-то мельком говорил, что только с помощью кодирования получилось похудеть, стать неравнодушным к себе. Я решила погуглить, нашла клинику одного известного мастера по кодированию (назовём его доктор Х), и по стечению обстоятельств этот доктор Х через неделю как раз приезжал в Слуцк со своей, так скажем, программой.

Ну, думаю, надо идти! В интернете нашла много положительных отзывов, и не только на официальном сайте. Это меня успокоило, и в назначенное время я пошла на встречу. Процедура стоила 170 рублей. На руки мне выдали только справку о том, что я получила психотерапевтическую помощь от пищевой зависимости на один год. Никакого договора не было.

Оказалось, что на приёме я единственная кодируюсь от пищевой зависимости. Остальные были мужчины, которые кодировались от алкоголя, а алкогольная зависимость — это гораздо серьёзнее и сильнее, чем пищевая, потому что алкаш — это хуже, чем обжора. И я подумала: если они идут, они в это верят, им это помогает — значит, и мне поможет. Поэтому я входила в кабинет с добрыми намерениями и была уверена в результате.

Процедура

В этот день я ничего не ела, боялась. Многие писали, что может быть тошнота. Поэтому я пошла на голодный желудок — ни кофе, ничего.

В кабинете была только я и доктор. Происходило всё странно. Он меня посадил на стул, сказал положить руки на колени, дышать животом глубоко, закрыть глаза и думать о результате. Он кричал на меня какими-то непонятными словами. Как будто на тебя орут на иврите.

Пробыла я у него меньше двух минут. Он на меня покричал, дал мне диск, сказал слушать первую запись до того момента, пока результат меня не устроит, через неделю — вторую запись и закрепление результата — третья запись. И всё — ты конфетка.

Нулевой эффект

Первую неделю я слушала, как надо: ложилась, расслаблялась. Первый день в предвкушении этого результата я, наверное, себя накрутила, но съела вообще чуть-чуть. Ещё и работала в этот день, не было времени. И подумала: о, работает! Второй день тоже легла, запись послушала, но вечером словила себя на мысли, что я, простите, жру. Но, думаю, ладно, подожду, это же только второй день. Потом на протяжении недели я слушаю — эффекта ноль вообще. Я понимаю, что опять очень много ем.

Думаю: дай-ка я напишу им на сайт, звонить было стыдно. Написала, спросила, почему не работает и когда наступит этот момент, когда перестанет хотеться еды. Мне ответили, что через две недели. Я спросила, обязательно ли слушать запись. Ответили: желательно. И я решила, что если желательно, то необязательно. Это просто как медитация, я так себя настраивала.

Попытка № 2

В итоге я понимаю через две недели, что ничего не происходит. Звоню в клинику, говорю, что ничего не работает. Почитала в интернете, что надо делать «усиление». Спросила, что за усиление, и решила поехать к ним в офис.

Думаю: это в моих интересах, я заплатила немаленькие деньги, заплачу ещё 10 рублей на маршрутку, зато будет результат. Я до последнего ещё верила в это.

Приезжаю в Минск, рассказываю доктору Х проблему. Он меня садит в кресло опять, подключает мне к голове какие-то две присоски, то есть практически то же самое: руки на колени, дышим животом, закрываем глаза, слушаем меня. Присоски эти, я чувствую, — это небольшие разряды тока. И он ещё какой-то штукой мне по голове водит, тоже током, прислоняет, убирает и опять кричит абсолютно эти же слова (поверьте, их забыть невозможно). Это происходит в течение 30 секунд, и он говорит: «Всё, до свидания». Я говорю: «Это мне поможет?». От отвечает: «Поможет». Я такая окрылённая еду домой, думаю: ну теперь всё получится.

Доктор Х — психолог, конечно, отличный. Потому что, когда я к нему ехала, собиралась задать вопросы насчёт этого диска, может, я что-то неправильно делала, а потом это всё забыла. Только когда шла назад, к маршрутке, вспомнила, но возвращаться уже было неудобно. В итоге я приезжаю домой голодная, съедаю «мамонта», всё как всегда…

Попытка № 3

Проходит месяц — никакого результата. Я уже звоню в клинику и говорю: «Ребят, ничего не помогает, полный ноль». Они: «Приезжайте». Я им говорю: «А вы знаете, что я живу в другом городе и каждый раз так не наезжусь». Они спросили, в каком. Я ответила, что в Слуцке. И тут опять, как по стечению обстоятельств, оказывается, что доктор Х в этом месяце приедет в Слуцк.

Прихожу. Он опять проводит надо мной точно такую же манипуляцию с током. А я, уходя, говорю: «Ну всё, надеюсь, мы с вами больше не увидимся». И если раньше я говорила всё в игривой форме, то сейчас мне уже было не смешно. А он ответил, что я сама должна была себя ограничивать.

После трёх попыток похудеть с помощью кодирования результат оказался нулевым. Я даже прибавила пару килограммов.

В результате поняла, что себе смогу помочь только я сама. Теперь я готовлю еду для мужа и отдельно для себя. Чётко контролирую, сколько и когда ем. Уже похудела на 12 кг и останавливаться не собираюсь. А ко всяким шарлатанам ходить не советую никому.

Оксана С.

Если у вас есть история неудачного опыта, которой вы готовы поделиться, то обращайтесь к Алисе Листапад. Контакты: (8044) 540 29 39, alicelistapad@gmail.com,







