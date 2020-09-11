«Довод»: действительно веская причина сходить в кинотеатр. Рецензия слуцкого киномана

Специально для газеты «Кур'ер» слуцкий кинолюбитель Сергей Луцкий написал рецензию на ФИЛЬМ «Довод».

Имя Кристофера Нолана давно стало синонимом крайне качественного, необычного, умного кино. В своих работах британец пытается расширить рамки, показывая, что даже обычные вещи или события состоят из сложных, комплексных составляющих. Практически каждый фильм — своего рода головоломка, которую зрителю нужно реально разгадать. В интернете полно графиков, диаграмм, разборов, чуть ли не диссертаций по фильмам Нолана, благо тематика в них действительно всеобъемлющая.

Кассовые успехи и новаторские идеи позволили режиссеру получить полную свободу и денежный карт-бланш на любую идею, какой бы смелой она ни казалась. Говоря о смелости — «Довод» является первым высокобюджетным блокбастером, который решились выпустить в кинотеатры, учитывая эпидемиологическую обстановку в мире, хотя и откладывали премьеру раз, наверное, десять.

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Завязка «джеймс бондовская» — спецагента вербуют в организацию по предотвращению Третьей мировой войны. Но это был бы не фильм Нолана, если все было так тривиально — дело в том, что у некоторых не шибко хороших людей появились «предметы с инверсией», которые привязаны к обратному ходу времени, и ведут себя соответственно. То есть, условно, оружие с такими свойствами не выпускает пулю, а пуля летит обратно в дуло и ложится в обойму, будто в перемотке. Но человек, держащий данное оружие, условно «не перематывается» назад, а действует как обычно. А если бы мог, то как бы он себя вел? Он бы знал будущее, но и прошлое для него станет будущим, а что если изменить прошлое? Вокруг этого принципа и строится кино — вокруг событий во времени близких к парадоксальным, но теоретически не переходящим черту. Время от времени зрителю дают упрощенное объяснение нескольких реально существующих научных теорий. Сказать, что визуально фильм роскошный — не сказать ничего! Сам режиссер рекомендует смотреть в кинотеатре и неспроста: обратный ход времени попросту гипнотизирует, настолько эстетически прекрасные вещи происходят, когда суматоха и хаос становятся упорядоченными, а на большом экране это все видно в мельчайших подробностях. Причем самой компьютерной графики использовано по минимуму, все настоящее. Что бы понимать, насколько далеко создатели ушли в натуральных съемках, решено было купить и взорвать настоящий Boeing 747, нежели нарисовать на компьютере. Такие радикальные подходы к съемкам, на моей памяти, были только в «Матрице: Перезагрузке» (2003), где ради погони на автостраде, собственно, построили эту автостраду с нуля.

При всей своей красоте «Довод» не церемонится со зрителем: события несутся просто без передышки, и, если в начале ты еще понимаешь, что происходит и прослеживаешь цепь событий, во второй половине вынужден перестраиваться даже в усвоении информации. Чувствуешь себя запаздывающим на полшага от событий — некоторые поступки и мотивацию персонажей и вовсе понимаешь уже после того, как все случится, а не до, как это обычно происходит. Далеко не каждый зритель будет подготовлен к такому темпу.

За всей чередой событий теряются и сами персонажи, которым нет времени рефлексировать и копаться в себе. От этого сопереживания зрителя они вызывают лишь с натяжкой. Мы не знаем истории главного героя, ни даже его имени, хотя, как мне кажется, это авторская задумка, которая неспроста здесь. Как я говорил выше, уже есть множество обоснований и теорий, хотя фильм вышел менее недели назад. Причем в отсутствии сопереживания виноваты не актёры, они здесь отличные, просто сама концепция настолько сильно выходит на передний план, что перетягивает все внимание на себя: хочется увидеть все больше и больше сцен с инверсией, как это все происходит, куда уж там до внутренних переживаний персонажей! И «Довод» сполна удовлетворяет это любопытство, а к сцене с погоней в Таллине я и вовсе готов не был. Нельзя так, фильм, ты хоть предупреждай!

Кристофер Нолан называет «Довод» самым амбициозным своим фильмом. Что касается бюджета и зрелищности, тут соглашусь. Но сама история, если снять всю игру с событиями, довольно простая, если не сказать банальная. А «лабиринтовидная» подача фильма — кочует из одного фильма режиссера в другой: все те же головоломка, схематичность и холодный расчет. Это ни в коем случае не минус, дай Бог такого таланта и результата каждому, но как для творца, оглядываясь на его фильмографию — «Довод» ощущается стоянием на месте, уж очень схож с предыдущими работами. Но, повторюсь, я не против и десяти таких фильмов от режиссера, ибо так как он — не делает никто.

Идти ли в кинотеатр? Да, безусловно. Такие фильмы сродни двойной радуге по частоте появления, а если учесть соскучившегося по кинотеатру зрителя — и вовсе пропускать нечто подобное грешно. Возможно, вы, как и я, сходите на фильм не один раз, чтобы спокойно рассмотреть все детали, с первого раза это весьма проблематично. Когда спустя два с половиной часа, под завязку наполненных миллионом событий, выходишь из кинотеатра — чувствуешь некую причинно-следственную дезориентацию, дайте себе пару минуток, чтобы вернуться в привычный ход вещей, попейте водички.

9/10