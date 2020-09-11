Одной из самых населённых частей Слуцка неожиданно включили горячую воду, но через два дня снова выключили. В чём дело

Слуцкое ЖКХ 4 сентября сообщило, что одна из самых населённых частей Слуцка с 7 по 21 сентября останется без горячей воды. Эту зону обслуживает котельная № 2, в которой проходит плановый ремонт (вот здесь «Кур'ер» писал, какие дома в неё входят).

Однако, как сообщили «Кур'еру» жители микрорайона, вечером 9 сентября горячая вода появилась. А 11 сентября — снова пропала. По словам случчан, её не будет до 18 сентября.

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Жильцы связывают это с тем, что у котельной, которой передали эту зону, тоже нет возможности её обслуживать.

На горячей линии Слуцкого ЖКХ «Кур'еру» пояснили, что котельная № 2 остановлена, горячей воды не будет до 21 сентября из-за проведения планово-предупредительного ремонта. Если удастся закончить ремонт быстрее, то вода появится раньше.