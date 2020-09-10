Образовательный центр «ЮлТан plus» предоставляет свои услуги в сфере образования с 2013 года. В процессе взаимодействия мы используем специально разработанные программы для эффективного обучения взрослого населения (18+) в Минске.Наши педагоги — это исключительно высококвалифицированные специалисты с профильным образование и большим практическим опытом работы.

Сильные стороны:

— ответственные, грамотные преподаватели и максимум практических занятий;

— удобный график занятий, который может предварительно согласовываться;

— маленькие группы, что способствует лучшему усвоению материала;

— официальные документы;

— высокая степень лояльности клиентов;

— договор и оплата только после 100% формирования группы;

— гибкая система скидок;

— доброжелательная и уважительная атмосфера на уроках.

Мы никогда не стоим на месте и, поддерживая современные требования в образовании, стараемся идти в ногу со временем, внедряя новые методики и технологии.

Более 45 обучающих программ:

На сегодняшний день в нашей базе более 45 программ по следующим направлениям:

— курсы для дизайнеров;

— курсы декоратора;

— спецкурсы;

— мастер-курсы для мужчин;

— курсы красоты;

— кулинарные курсы;

— курсы рукоделия.

Также мы предлагаем следующие варианты обучения:

— корпоративное;

— дистанционное;

— индивидуальное;

— онлайн.

1. Постоянным клиентам скидка 10%.

2. Приведи с собой 2-х друзей и получи скидку в 10 руб. 00 коп. за каждого друга.

3. При приобретении подарочного сертификата для коллег, друзей и близких — скидка 5%.

4. Корпоративное обучение (от 9 человек) — скидка 15%.

5. Пенсионерам (при предъявлении пенсионного!) скидка 5%.

Ссылка на сайт и соцсети:

www.yultan.by

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Контакты: телефон:

(8033) 350 85 73

(8044) 567 45 04

(8025) 725 07 37









