Образовательный центр «ЮлТан plus»

Наши педагоги — это исключительно высококвалифицированные специалисты с профильным образование и большим практическим опытом работы.
Сильные стороны:
— ответственные, грамотные преподаватели и максимум практических занятий;
— удобный график занятий, который может предварительно согласовываться;
— маленькие группы, что способствует лучшему усвоению материала;
— официальные документы;
— высокая степень лояльности клиентов;
— договор и оплата только после 100% формирования группы;
— гибкая система скидок;
— доброжелательная и уважительная атмосфера на уроках.
Мы никогда не стоим на месте и, поддерживая современные требования в образовании, стараемся идти в ногу со временем, внедряя новые методики и технологии.
Более 45 обучающих программ:
На сегодняшний день в нашей базе более 45 программ по следующим направлениям:
— курсы для дизайнеров;
— курсы декоратора;
— спецкурсы;
— мастер-курсы для мужчин;
— курсы красоты;
— кулинарные курсы;
— курсы рукоделия.
Также мы предлагаем следующие варианты обучения:
— корпоративное;
— дистанционное;
— индивидуальное;
— онлайн.
1. Постоянным клиентам скидка 10%.
2. Приведи с собой 2-х друзей и получи скидку в 10 руб. 00 коп. за каждого друга.
3. При приобретении подарочного сертификата для коллег, друзей и близких — скидка 5%.
4. Корпоративное обучение (от 9 человек) — скидка 15%.
5. Пенсионерам (при предъявлении пенсионного!) скидка 5%.
Ссылка на сайт и соцсети:
www.yultan.by
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Контакты: телефон:
(8033) 350 85 73
(8044) 567 45 04
(8025) 725 07 37
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