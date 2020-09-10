Мне ближе к 60-ти. Я из поколения людей, воспитанных советской идеологией. Кто-то из нас в процессе личностного и профессионального развития сумел развить критическое мышление. Есть люди, оставшиеся на позициях коммунистических догм. К тому же я дочь трёх народов: родилась и до 5-ти лет жила в Украине, так как отец — украинец. Затем переехала с мамой на этническую территорию Беларуси, которую Россия не передала в 1922-м БССР. Образование получала на территории РСФСР. Вышла замуж и уже 35 лет живу в Беларуси. Свободно владею белорусским языком и изучала и преподавала более 30-ти лет историю нашей страны.

На днях я была крайне удивлена сообщением моей школьной подруги, которая живёт в России. В нашей стране она практически никогда не бывала более одного дня. До этого мы с ней никогда не обсуждали вопросы политики. Она прислала мне статью российского журналиста о событиях в Беларуси. А здесь крайне однобокое видение проблемы, да ещё и с припиской подруги «Я полностью согласна».

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Конечно, как патриот Беларуси я ответила ей о некомпетентности такого суждения. К тому же мы обсудили ответ с семьёй моего старшего сына. В ответ получила сообщение о том, что с головой у меня непорядок.

Поверхностные выводы для читателя делать не буду. В событиях текущих дней для себя я резюмирую: политики приходят и уходят, но порядочность — это то, что всегда с тобой. Какая бы ни была политическая атмосфера, нужно оставаться ЧЕЛОВЕКОМ (примеров сегодня у нас множество). Не подводить и не бросать своих детей: мы должны быть на их стороне. И, конечно, прежде чем делать выводы из письменных, аудио-, видеоисточников информации, подумать: для чего это нам говорится, что эти люди хотят до нас донести, кто им за это заплатил, что они думают о нас, что они говорят о себе, чью позицию они выражают. Словом, развиваем критическое мышление!

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