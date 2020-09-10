Где в Слуцке стать артистом, кинооператором или мотогонщиком? «Кур'ер» знает такие места

А вы знали, что в Слуцке можно стать участником танцевального коллектива уже с 4-х лет, а с 5-ти начать учиться вокалу и изобразительному искусству? В целом для маленьких и юных случчан в этом году открывается более сотни кружков и секций разных профилей. Среди новых — мотокружок, который можно посещать с 14 лет.

Весь перечень внешкольных кружков, куда детям и подросткам можно пойти после школы, а также контакты и условия занятий смотрите в свежем номере «Кур'ера» от 10 сентября. Он уже в продаже!