«Беларуськалий» прокомментировал инцидент с шахтёром, который приковал себя наручниками в забое

«Беларуськалий» прокомментировал инцидент с шахтёром Юрием Корзуном, который утром 10 сентября в шахте приковал себя наручниками к горнодобывающему оборудованию. Сообщение с пояснением опубликовано на официальном телеграм-канале предприятия.

В сообщении говорится, что «10 сентября 2020 года после окончания рабочей смены в 6.15 машинист горновыемочных машин рудника 1РУ Корзун Юрий Николаевич отказался покинуть рабочее место на горизонте «-305 м».

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Поскольку этими действиями работник нарушил требования по охране труда, горноспасатели приняли меры и вывели Юрия Корзуна из шахты.

«Данный случай произошёл на участке по добыче технической соли в период подготовки комплекса к работе и не повлиял на производственный процесс», — поясняется в сообщении.

Дать более подробную информацию TUT. BY, как работника освободили от наручников и вывели из шахты, на предприятии отказались.

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