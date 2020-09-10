Жители Слуцка говорят, что в городе появилось много мёртвых и больных голубей. В чём причина

«Вчера наблюдали вот такую картину возле храма по улице Стародорожской», — написала в «Кур'ер» случчанка Наталья. На видео, которое она прислала, голубь ведёт себя очень странно: ходит кругами, падает, птица явно дезориентирована.

Что происходит с голубями

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Видео: Наталья для kurjer.info

«Голубь стоял на месте, возле дороги — у входа в храм. Шла с ребёнком, естественно, у него возник интерес к не сходящей с места птичке. Когда стали проходить рядом, голубь начал странно кружиться. Ехала машина, я попыталась прогнать голубя на траву, но он не мог взлететь.

Женщина из авто, видя, как я пытаюсь прогнать голубя с дороги, сказала: «Зря вы это делаете, их тут много. Они болеют», — написала Наталья.

На вопрос случчанки, чем болеют голуби, водитель авто предположила, что их травят на предприятии.

Также много мёртвых голубей стало появляться в центре Слуцка, между улицами Копыльской и Кононовича. Трава здесь усыпана голубиными перьями.

Что сказали на горветстанции

Ветеринарный врач Слуцкой городской ветеринарной станции предположила, что у голубя с видео может быть болезнь под названием вертячка.

Вертячка, или болезнь Ньюкасла — это вирусное заболевание птиц. Вирус, который её возбуждает, не представляет опасности для здоровья человека. Процент гибели составляет порядка 15−30%.

Что касается мёртвых голубей, то специалист сказала, что для установления причины смерти их нужно доставить в лабораторию.

Что сказали в эколого-биологическом центре

Тамара Коляда, директор Слуцкого эколого-биологического центра учащихся, рассказала «Кур'еру», что голуби вообще переносят очень много вирусных заболеваний, они распространены среди этих птиц. Что случилось с голубями в центре Слуцка, предположить трудно, возможно, к ним откуда-то залетели заражённые птицы.