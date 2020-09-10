«Была прекрасным человеком». О тех, кого с нами больше нет

В рубрике «О тех, кого больше с нами нет» «Кур'ер» публикует добрые слова и воспоминания о тех, кто ушёл из жизни.

Мария Неделько

Мария Николаевна Неделько родилась в деревне Кухты Бокшицкого сельсовета 3 марта 1947 года. Работала на фабрике художественных изделий (сейчас — «Слуцкие пояса») мастером по цеху. Увлекалась вязанием.

У Марии Николаевны остались сыновья Андрей и Анатолий.

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«Человеком она была прекрасным. Если взялась за любое дело, всегда доведёт его до конца. Все её любили и уважали, приходили за советом. Никому никогда не откажет в любой помощи», — пишут сыновья о маме.

Умерла Мария Николаевна в Слуцке 29 августа 2020 года, у неё остановилось сердце. Похоронена на родине, в деревне Кухты.