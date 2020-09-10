Матч 23-его тура с участием ФК «Слуцк» и ФК «Энергетик-БГУ» перенесён на 30 сентября

Матч 23-го тура чемпионата страны в высшей лиге между столичным «Энергетиком-БГУ» и «Слуцком» перенесен с 13 на 30 сентября 2020 года. Об этом было сообщено на сайте АБФФ.

«Данное решение принято в связи с тем, что три футболиста „Энергетика-БГУ“ были вызваны в состав молодежной сборной Республики Беларусь (U-21) для подготовки и участия в сентябрьских матчах квалификации чемпионата Европы УЕФА (U-21) 2021 года. Указанные футболисты до сих пор находятся в расположении молодежной сборной в Португалии с учетом сложившихся обстоятельств» — сообщает abff.by.

Таким образом, следующим соперником случчан по календарю в чемпионате Беларуси будет борисовский БАТЭ. Матч должен состоятся 20 сентября на «Городском» стадионе в Слуцке. Следите за анонсом!