«Курите на здоровье, а газеты читать необязательно!» Ирония от жителя Слуцка

«Табакерки» на автобусных остановках растут как грибы, а газетный киоск у остановки «Универсам» на улице Ленина закрыт уже года два. Не могут найти продавца.

Дайте продавцу газетного киоска зарплату продавца «Табакерки», и проблема будет решена.

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