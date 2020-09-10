Список благотворителей Слуцка… «Кур'ер» собирает имена случчан, которые приносят в редакцию крышечки

Слуцк уже доказал, что его жителям не чужды благотворительность и взаимопомощь. Например, к кампаниям помощи заболевшим детям подключались тысячи людей. Особенно заметно это стало с 2016 года, когда всем миром помогали Елисею Серому, а также заметно развились технологии, способствующие сбору средств (через системы оплаты и через мобильных операторов).

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Уже больше месяца «Кур'ер» фиксирует имена всех случчан, которые приносят в редакцию крышечки. Этим мы хотим показать, что в Слуцке много людей, для которых благотворительность — это не пустой звук. И пусть даже небольшими делами они вносят свой вклад и готовы помогать другим.

До сих пор мы фотографировали благотворителей для сторис на странице газеты в Instagram. А теперь мы решили создать отдельную страницу на сайте kurjer.info, где будем вносить имена всех тех, кто принёс в редакцию крышечки.

Страница «Крышечки» — здесь

СПРАВКА. Акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» началась в Слуцке в середине сентября 2018 года. Суть этого проекта в том, чтобы сдавать крышки на переработку, а вырученные деньги переводить детям, нуждающимся в медицинской помощи. По словам Натальи Кунцевич, автора проекта, ежегодно в Беларуси на свалки попадает 4000 тонн пластиковых крышек. Если сохранить их и сдать на завод, можно получить $ 800 тысяч. За два года в редакцию «Кур'ера» крышки принесли сотни случчан. Мы продолжаем их принимать.

Приносите крышки с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу в редакцию газеты «Кур'ер» (ул. Ленина, 128). Для сбора подходят крышки от обычных бутылок и банок из-под воды, йогуртов, молока, кофе, шампуней, подсолнечного масла и т. д. , на которых есть маркировка 2, 4 или 5. Необходимо, чтобы они были чистые (грязные не принимаются). Пожалуйста, сортируйте крышечки по номерам.