Список благотворителей Слуцка… «Кур'ер» собирает имена случчан, которые приносят в редакцию крышечки

Отдел новостей
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Слуцк уже доказал, что его жителям не чужды благотворительность и взаимопомощь. Например, к кампаниям помощи заболевшим детям подключались тысячи людей. Особенно заметно это стало с 2016 года, когда всем миром помогали Елисею Серому, а также заметно развились технологии, способствующие сбору средств (через системы оплаты и через мобильных операторов).

«Кур’ер» фиксирует имена случчан, которые приносят в редакцию крышечки

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Уже больше месяца «Кур'ер» фиксирует имена всех случчан, которые приносят в редакцию крышечки. Этим мы хотим показать, что в Слуцке много людей, для которых благотворительность — это не пустой звук. И пусть даже небольшими делами они вносят свой вклад и готовы помогать другим.

До сих пор мы фотографировали благотворителей для сторис на странице газеты в Instagram. А теперь мы решили создать отдельную страницу на сайте kurjer.info, где будем вносить имена всех тех, кто принёс в редакцию крышечки.

Страница «Крышечки» — здесь.

СПРАВКА. Акция «Новая жизнь в обмен на крышечки» началась в Слуцке в середине сентября 2018 года. Суть этого проекта в том, чтобы сдавать крышки на переработку, а вырученные деньги переводить детям, нуждающимся в медицинской помощи. По словам Натальи Кунцевич, автора проекта, ежегодно в Беларуси на свалки попадает 4000 тонн пластиковых крышек. Если сохранить их и сдать на завод, можно получить $ 800 тысяч. За два года в редакцию «Кур'ера» крышки принесли сотни случчан. Мы продолжаем их принимать.

Приносите крышки с 9 до 18 часов с понедельника по пятницу в редакцию газеты «Кур'ер» (ул. Ленина, 128). Для сбора подходят крышки от обычных бутылок и банок из-под воды, йогуртов, молока, кофе, шампуней, подсолнечного масла и т. д., на которых есть маркировка 2, 4 или 5. Необходимо, чтобы они были чистые (грязные не принимаются). Пожалуйста, сортируйте крышечки по номерам.

ВАЖНО! Если вы приносили нам крышки раньше, то сообщите своё имя, чтобы мы могли внести его в этот список. Пишите в Viber, Telegram или звоните: (8 025) 959 29 90 (Виктория).

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