Детский магазин «Карапуз»

В детском магазине «Карапуз» представлено много товаров для новорождённых. В магазине много игрушек, одежды, детской косметики и другое для детей до 3 лет. Один из главных товаров «Карапуза» — готовая сумка в роддом.

«Я делаю акцент на готовой сумке для роддома, потому что, когда забеременела третьим ребёнком, объездила полгорода, чтобы найти необходимое. Тогда у меня и появилась идея запустить в продажу готовый набор», — рассказывает Анастасия Врублевская, хозяйка магазина.

По словам Анастасии, когда будущая мама покупает эту сумку, она знакомится и с остальным ассортиментом магазина. И в будущем становится постоянным клиентом.

Ассортимент

Ассортимент магазина «Карапуз» — большой: от пустышки до кроватки. В будущем владельцы планируют расширить ассортимент одежды для новорождённых.

Скидки и подарки

При покупке товаров в магазине «Карапуз» на сумму свыше 50 рублей покупатель получает скидочную карту (скидка 5%).

В ноябре магазину исполняется три года. Ожидаются скидки и подарки для покупателей.

Контакты

Адрес магазина: г. Слуцк, ул. Ленина, 126 (напротив универмага «Слуцк»).

г. Слуцк, ул. Ленина, 126 (напротив универмага «Слуцк»). Instagram — здесь.

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ЖЕНСКИЙ ПРОЕКТ LAMPA ПРИ ГАЗЕТЕ «IНФА- КУР’ЕР» ПОНИМАЕТ, КАК ТЯЖЕЛО ВЕСТИ БИЗНЕС ВО ВРЕМЯ ПАНДЕМИИ И ПОЛИТИЧЕСКОГО КРИЗИСА. ПОЭТОМУ МЫ ПОДГОТОВИЛИ ПРОЕКТ «ЖЕНСКАЯ СОЛИДАРНОСТЬ». ОН ПОМОЖЕТ ЖЕНЩИНАМ, КОТОРЫЕ ВЕДУТ СВОЙ БИЗНЕС, ЗА МИНИМАЛЬНУЮ СТОИМОСТЬ ПРОДВИНУТЬ СВОИ ТОВАРЫ И УСЛУГИ.

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ИП Врублевская А. А. УНП 690 752 816







