Какие кредиты и карты рассрочки ещё оформляют банки в Слуцке. И как изменились условия по «кредиткам»

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В 2020 году белорусский рубль подешевел относительно иностранной валюты. В январе он стоил 2,1−2,2 рубля, а сейчас — 2,6−2,7 рубля. Белорусы в ситуациях значительного падения рубля, пишет Sputnik, обычно берут рублёвые кредиты и переводят их в доллары и евро. Но банки тоже подстраиваются под ситуацию.

Как обстоят дела в 4-х крупных банках, офисы которых находятся в Слуцке, а также с картой «Халва».

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Беларусбанк

  • Кредиты на жильё. Льготные кредиты на жильё по указу № 13, а также кредиты на недвижимость по системе стройсбережений.
  • Потребительские кредиты. Продолжает принимать заявки на потребительские кредиты под 13,35% годовых.
  • Кредитные карточки. Лимиты по карточкам банк не менял.
  • Карты рассрочки. В Беларусбанке можно оформить карту рассрочки «Магнит» на сумму от 50 до 10 000 рублей с периодом рассрочки до 4-х месяцев.

Белагропромбанк

  • Кредиты на жильё. Выдаёт кредит только для нуждающихся в улучшении жилищных условий под субсидии по 240-му указу.
  • Потребительские кредиты. Банк выдаёт кредит на развитие личных подсобных хозяйств от 200 до 10 000 рублей с процентной ставкой 5%.
  • Кредитные карточки. Для работников ряда организаций стал недоступен овердрафт.
  • Карты рассрочки. Не оформляет.

БПС-Сбербанк

  • Кредиты на жильё. Не выдаёт.
  • Потребительские кредиты. Не выдаёт.
  • Кредитные карточки. Условий по кредитным картам не менял.
  • Карты рассрочки. Приостановил оформление карт рассрочки.

Белинвестбанк

  • Кредиты на жильё. Выдаёт кредиты только на строительство жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий под субсидии по 240-му указу.
  • Потребительские кредиты. Выдаёт кредит на потребительские нужды под 24,9% наличными или на карточку.
  • Кредитные карточки. Каких-либо новых ограничений по снятию денег не вводил.
  • Карты рассрочки. Не оформляет.

Карты «Халва»

МТБанк приостановил оформление карт рассрочки. При этом банк продолжает принимать заявки на оформление карт «Халва», но рассмотрит эти заявки при возобновлении кредитования.

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