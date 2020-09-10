Какие кредиты и карты рассрочки ещё оформляют банки в Слуцке. И как изменились условия по «кредиткам»

В 2020 году белорусский рубль подешевел относительно иностранной валюты. В январе он стоил 2,1−2,2 рубля, а сейчас — 2,6−2,7 рубля. Белорусы в ситуациях значительного падения рубля, пишет Sputnik, обычно берут рублёвые кредиты и переводят их в доллары и евро. Но банки тоже подстраиваются под ситуацию.

Как обстоят дела в 4-х крупных банках, офисы которых находятся в Слуцке, а также с картой «Халва».

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Беларусбанк

Кредиты на жильё. Льготные кредиты на жильё по указу № 13, а также кредиты на недвижимость по системе стройсбережений.

Льготные кредиты на жильё по указу № 13, а также кредиты на недвижимость по системе стройсбережений. Потребительские кредиты. Продолжает принимать заявки на потребительские кредиты под 13,35% годовых.

Продолжает принимать заявки на потребительские кредиты под 13,35% годовых. Кредитные карточки. Лимиты по карточкам банк не менял.



Лимиты по карточкам банк не менял. Карты рассрочки. В Беларусбанке можно оформить карту рассрочки «Магнит» на сумму от 50 до 10 000 рублей с периодом рассрочки до 4-х месяцев.

Белагропромбанк

Кредиты на жильё. Выдаёт кредит только для нуждающихся в улучшении жилищных условий под субсидии по 240-му указу.

Выдаёт кредит только для нуждающихся в улучшении жилищных условий под субсидии по 240-му указу. Потребительские кредиты. Банк выдаёт кредит на развитие личных подсобных хозяйств от 200 до 10 000 рублей с процентной ставкой 5%.



Банк выдаёт кредит на развитие личных подсобных хозяйств от 200 до 10 000 рублей с процентной ставкой 5%. Кредитные карточки. Для работников ряда организаций стал недоступен овердрафт.



Для работников ряда организаций стал недоступен овердрафт. Карты рассрочки. Не оформляет.

БПС-Сбербанк

Кредиты на жильё. Не выдаёт.

Не выдаёт. Потребительские кредиты. Не выдаёт.

Не выдаёт. Кредитные карточки. Условий по кредитным картам не менял.

Условий по кредитным картам не менял. Карты рассрочки. Приостановил оформление карт рассрочки.

Белинвестбанк

Кредиты на жильё. Выдаёт кредиты только на строительство жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий под субсидии по 240-му указу.

Выдаёт кредиты только на строительство жилья для нуждающихся в улучшении жилищных условий под субсидии по 240-му указу. Потребительские кредиты. Выдаёт кредит на потребительские нужды под 24,9% наличными или на карточку.

Выдаёт кредит на потребительские нужды под 24,9% наличными или на карточку. Кредитные карточки. Каких-либо новых ограничений по снятию денег не вводил.

Каких-либо новых ограничений по снятию денег не вводил. Карты рассрочки. Не оформляет.

Карты «Халва»

МТБанк приостановил оформление карт рассрочки. При этом банк продолжает принимать заявки на оформление карт «Халва», но рассмотрит эти заявки при возобновлении кредитования.