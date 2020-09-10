Слуцкие эпидемиологи ожидают вторую волну коронавируса в городе и районе. В санслужбе говорят: самое важное, что они должны сделать, чтобы упредить и уменьшить пик, — провести вакцинацию против гриппа.



Об этом «Кур'еру» сообщила Ирина Черкас, заведующая отделом эпидемиологии Слуцкого зонального центра гигиены и эпидемиологии.

Специалист рассказала, что две трети заболевших коронавирусом случчан не были привиты вакциной против гриппа.

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Эпидемиологи это связывают с тем, что вакцины содержат иммуномодуляторы, которые стимулируют неспецифические силы иммунитета.

«Поэтому мы считаем, что надо обязательно привиться в сентябре. Чем раньше, тем лучше. Важно сделать прививки до второй волны, чтобы иммунитет успел сформироваться», — сказали специалисты Слуцкого ЦГиЭ.

Вакцины против гриппа привезут в Слуцк в конце этой недели или в начале следующей. Не исключено, что вирус гриппа и коронавирус могут наслоиться друг на друга. Люди из группы риска, особенно пенсионеры, пациенты с хроническими заболеваниями, могут этого не выдержать. Слуцкие специалисты говорят, что здесь очень важно защитить людей вакцинацией против гриппа.

На платной основе можно будет привиться вакцинами «Гриппол плюс» (Россия) и «Ваксигрипп» (Франция). Стоимость пока неизвестна, её рассчитают в Слуцкой ЦРБ.

Помимо вакцинации, до сих пор остаются важными рекомендации, которые снизят риск заражения коронавирусом:

ограничить встречи, личные контакты;

если встречаться, то на непродолжительное время с соблюдением дистанции;

встречаться на свежем воздухе;

лучше беседовать онлайн.