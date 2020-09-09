Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото

TUT.BY
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31 день протестов в Беларуси подошёл к концу, страна перешагнула рубеж — месяц послевыборного бурления в общественно-политической жизни. Посмотрите самые яркие кадры вторника.

Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Девушка реагирует на жёсткие задержания людей на проспекте Машерова. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
8 сентября началось с того, что в квартиру к одному из редакторов TUT. BY Галины Уласик пришли с обыском и задержали её дочь Валерию по подозрению в участии в массовых беспорядках. Днём её начали судить, процесс продолжится сегодня в суде Московского района. Вечером на Комаровской площади, около Национального художественного музея и на проспекте Машерова собрались люди в поддержку Марии Колесниковой. На этот раз неизвестные в балаклавах жёстко задерживали даже женщин. Продолжились акции в поддержку Александра Лукашенко: от площади Победы до площади Независимости несколько десятков человек прошли крестным ходом с иконами и государственными флагами Беларуси и России.
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Женщины кричат на сотрудников ОМОНа, которые окружили группу людей возле культурного центра «Корпус» на проспекте Машерова. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Женщина плачет во время задержаний участников акции солидарности на проспекте Машерова. Фото: Владимир Гридин, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Следователи выходят из дома редактора TUT. BY Галины Уласик. Как позже стало известно, у силовиков нет претензий к Галине Уласик. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Девушки с красной помадой на губах стоят в сцепке на ступеньках Художественного музея в знак солидарности с Марией Колесниковой. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Мужчина успокаивает женщину во время задержания людей на проспекте Машерова. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Сотрудники ОМОНа задерживают женщин, вышедших поддержать Марию Колесникову. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Акция солидарности в поддержку работников ОСВОДа, которые в воскресенье спасали из Свислочи митингующих и после оказались на Окрестина. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Мужчина несёт флаг во время крестного хода от площади Победы к площади Независимости, на котором собрались сторонники Александра Лукашенко. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
На площади перед Комаровским рынком сотрудники ОМОНа, неизвестные в балаклавах и форме без знаков отличия и мужчины в штатском задерживают участницу акции. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Участники крестного хода в поддержку Александра Лукашенко несут распятие, икону и государственные флаги по проспекту Независимости в центре Минска. Фото: Дмитрий Брушко, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Мужчина в штатском и неизвестные в форме без знаков и в балаклавах заносят человека в автозак на проспекте Машерова. Фото: Дарья Бурякина, TUT. BY
Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото
Плакат в поддержку Марии Колесниковой остался на земле после столкновения силовиков с участниками мирной акции солидарности. Фото: Вадим Замировский, TUT. BY

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