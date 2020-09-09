Задержания женщин и крестный ход в поддержку власти. Итоги 31-го дня протестов в Беларуси в фото

31 день протестов в Беларуси подошёл к концу, страна перешагнула рубеж — месяц послевыборного бурления в общественно-политической жизни. Посмотрите самые яркие кадры вторника.

8 сентября началось с того, что в квартиру к одному из редакторов TUT. BY Галины Уласик пришли с обыском и задержали её дочь Валерию по подозрению в участии в массовых беспорядках. Днём её начали судить, процесс продолжится сегодня в суде Московского района. Вечером на Комаровской площади, около Национального художественного музея и на проспекте Машерова собрались люди в поддержку Марии Колесниковой. На этот раз неизвестные в балаклавах жёстко задерживали даже женщин. Продолжились акции в поддержку Александра Лукашенко: от площади Победы до площади Независимости несколько десятков человек прошли крестным ходом с иконами и государственными флагами Беларуси и России.